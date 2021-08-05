« Не дождетесь!» - професіональний танцюрист і співак відповів на чутки про бідноту і смерть…



Але насправді ЗМІ час від часу повідомляють , що стан артиста погіршується, у нього з'явилися провали в пам'яті, коштів вистачає на саме необхідне.

У вересні 2020 року стало відомо про погіршення стану артиста. Він практично не встає, в самопочутті не видно світла. Коштів вистачає тільки на саме необхідне. З того часу час від часу у вітчизняних та світових ЗМІ появляються сенсації про стан здоров’я співака. Його колеги повідомляють, що Моїсеєв, який пережив за останні десять років два інсульти, зараз в дуже жалюгідному стані. 66-річний артист насилу розмовляє і висловлює свої думки, крім того, він дуже самотній. Від колишньої енергії артиста залишилася лише тінь. Мойсеєв прикутий до ліжка, лежить. Його друзі розповідають, що Борис Мойсеєв завжди був людиною-феєрверком, людиною-святом. Його енергія, епатаж на межі, провокації завжди викликали масу емоцій і різних «новин».

Повернувшись з Америки в 1991 році, Моїсеєв дав інтерв'ю, яке відразу підхопили ЗМІ, в якому зізнався в нетрадиційній сексуальній орієнтації, за що поплатився критикою від суспільства.



Так відповів російський співак Борис Моїсеєв, коли ЗМІ поширили інформацію, що він помер в злиднях. "Ну, так, поховали мене вкотре. Дуже прикро, коли прокидаєшся вранці у гарному настрої й читаєш заголовок, що я мало не помер, або що мені ні на що їсти, що я бідую або продав свою нерухомість, що нікому не відчиняю двері, що мене всі забули. Мене це сильно ображає і засмучує", - заявив Моїсеєв. За його словами, його самоізоляції почалася раніше, ніж в інших росіян. Все через інсульт.Але насправді ЗМІ час від часу повідомляють , що стан артиста погіршується, у нього з'явилися провали в пам'яті, коштів вистачає на саме необхідне.Моїсеєв, який пережив за останні десять років два інсульти, зараз в дуже жалюгідному стані. 66-річний артист насилу розмовляє і висловлює свої думки, крім того, він дуже самотній. Від колишньої енергії артиста залишилася лише тінь. Мойсеєв прикутий до ліжка, лежить. Його друзі розповідають, що Борис Мойсеєв завжди був людиною-феєрверком, людиною-святом. Його енергія, епатаж на межі, провокації завжди викликали масу емоцій і різних «новин».Повернувшись з Америки в 1991 році, Моїсеєв дав інтерв'ю, яке відразу підхопили ЗМІ, в якому зізнався в нетрадиційній сексуальній орієнтації, за що поплатився критикою від суспільства.

Борис слідкував за своєю зовнішністю: переніс кілька пластичних операцій та іньєкцій краси. Завжди переймався своєю долею наперед: бігав по ворожках і гадалках. Борис розповів, що дізнався від ворожки дату своєї смерті. За словами Мойсеєва, він звернувся до провісниці, коли їздив у Париж. Так, вона заявила, що артист помре у віці 86 років. "Якось їздив у Париж, друзі порадили звернутися до місцевої віщунки. Жінка була досить відверта. Сказала, що помру у 86 років, а в 55 очікується творчий розквіт. Друге пророцтво збулося – записував альбом, гастролював, буквально ночував на зйомках. І що в підсумку? Через два роки після ювілею стався інсульт.

Так що розквіт був швидкоплинний. Сподіваюся, і в першому прогнозі ворожка наплутала. До містики ставлюся з інтересом, але акуратно. Наприклад, придумав ритуал на удачу. Перед виступами обходив зал із дзвіночком, дихав у взуття. Допомагало!", — сказав Мойсеєв

Нагадаємо, що раніше артист відкрито популяризував гомо- напрямок. Його відомі композиції: «Голубая луна» , "Щелкунчик".

Після виконання даної пісні Мойсеєв завжди викрикував – «И все-таки она голубая…» - перефразовуючи крилатий вислів відомого середньовічного астронома Галілео Галілея, який всупереч погрозам Інквізиції не відрікся від своїх переконань, відносно того, що Земля обертається навколо Сонця і буде обертатися, бо це не залежить навіть від Папи Римського) Після виконання даної пісні Мойсеєв завжди викрикував – «И все-таки она голубая…» - перефразовуючи крилатий вислів відомого середньовічного астронома Галілео Галілея, який всупереч погрозам Інквізиції не відрікся від своїх переконань, відносно того, що Земля обертається навколо Сонця і буде обертатися, бо це не залежить навіть від Папи Римського)

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