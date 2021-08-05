«Мінус 55 мільйонів гривень…» - Разумков про про порт «Південий»

Не всі державні порти і підприємства мають бути віддані у концесію або приватизовані, лише збиткові. Таку думку висловив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

28 липня Разумков відвідував порт «Південний», де нагородив грамотами і відзнаками працівників державного підприємства.

«Якщо ми маємо державні підприємства, які приносять прибуток державі, то вони повинні залишатися у держави. Якщо ми говоримо про порт «Південий», то впродовж цього року ми дійсно спочатку бачили негативну тенденцію, мінус 55 (мільйонів гривень), а зараз ця ситуація виправлена. Керівництво демонструє ефективну свою роботу, порт показує результати – за минулий рік більш ніж 18 мільйонів тон вантажів. Це показник непоганий, якщо не один з найкращих у державі», – заявив Разумков.

Спікер наголосив, що не розуміє, навіщо віддавати в концесію або приватизацію прибуткові підприємства. «Це стосується не тільки портів, але й інших об’єктів», – заявив Разумков.

Як заявляв раніше попередній міністр інфраструктури Владислав Криклій, усі українські порти мають бути приватизовані або віддані у концесію до 2024 року. Про це ж саме відносно порту «Південний» президент Володимир Зеленський заявляв у лютому 2021 року під час форуму «Україна 30». Наразі в концесію вже віддали порти «Херсон» і «Ольвія», оголошені аукціони на приватизацію портів «Усть-Дунайськ» та «Білгород-Дністровський».

