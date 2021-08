"Idiot", або Чому конче потрібно подивитися фільм-концерт Ніка Кейва

Українцям дуже поталанило! З 5 листопада минулого року в українських кінотеатрах вони насолоджуються унікальним фільмом-концертом Ніка Кейва — «Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace». Байдуже, наскільки добре ви розбираєтеся у творчості Кейва, проґавити цей естетський фільм не можна в жодному разі. Тому, якщо ви ще не бачили, то раджу обов’язково надолужити!

«Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace»

Абсолютно порожній лондонський концертний зал Alexandra Palace. 63-річний Нік Кейв в ідеально скроєному костюмі Gucci підходить до фортепіано, відкриває кришку й починає грати. Такими є перші кадри з фільму «Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace». Фільм народився завдяки концерту, який Кейв відіграв 19 червня в Alexandra Palace. Через обмеження, спричинені пандемією, на цьому концерті не було «живих» глядачів — його можна було побачити тільки онлайн. Тепер концерт виходить як фільм, який показують у всьому світі з 5 листопада минулого року.

«Я люблю грати деконструйовані версії моїх пісень, — розповідає музикант. — Мені подобається відкривати мої пісні знову й знову, переганяти їх у первинні форми». Фільм задумали, коли Велика Британія тільки-но виходила із задовгого режиму ізоляції. Для Кейва Idiot Prayer, названий на честь його однойменного хіта року, став реакцією на вимушену ізоляцію попередніх місяців. За словами музиканта, це ніби «сувенір з дивного й небезпечного моменту в історії». 2020 рік загалом мав стати дуже насиченим для Ніка Кейва. Наприкінці 2019 року вийшов 17-й студійний альбом гурту Nick Cave and the Bad Seeds — Ghosteen. У квітні 2020 в Португалії мав стартувати світовий тур з концертами в Європі, Великій Британії, США й Канаді. Весь світовий тур скасували через пандемію — точніше, перенесли на 2021 рік, а локдаун став для музиканта можливістю переосмислити минуле й подивитися по-новому на вже написану музику.

«Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra Palace» — це дійсно фільм-концерт, але сам виступ Кейва тут чергується з його коментарями, часом дуже поетичними — музикант, наприклад, раз по раз читає притчі й поезію.У розмові з виданням NME Роббі Раян розповів, що виступ записано за один дубль на дві камери. «Це був цікавий процес для мене, тому що насправді ми знімали без режисера. Точніше, його роль грав Нік Кейв, який точно знав, що і як має відбуватися». У фільмі здебільшого звучать пісні з The Boatman's Call, наймеланхолійнішого альбому Кейва, також можна почути Sad Waters з альбому Your Funeral, My Trial, Brompton Oratory.

Idiot Prayer стала завершенням великої кінотрилогії Ніка Кейва. Якщо ви не бачили, подивіться попередні дві частини — блискучий постановно-документальний фільм«20 000 днів на Землі», який здобув приз кінофестивалю Санденс, і документальну стрічку One More Time with Feeling.

Сам музикант називає фільм Idiot Prayer «світлою й душевною кульмінацією». Цей фільм у прокаті з 5 листопада. Люди вигукували - "Бравісімо, Маестро!"

