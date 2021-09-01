Слово - «ЛЕВ» в Біблії зустрічається 57 разів

Людей завжди манило Небо своєю красою, загадковістю і недосяжністю. Зоряним небом милуються, його обожнюють, йому поклонялися різні народи, нації в різні часи. І сьогодні дехто приписує собі вплив на різні процеси, що, мовляв, вміє прихилити зірки до долі людини, тим самим, вважаючи себе за якесь божество. Дехто вірить у це, знову боїться, а дехто просто заробляє на цьому. І нині, як і тисячі років тому, воно для людства далеке і незвідане, бо вивчити його для людини не дано.
Нині більше і більше вчених схиляються до думки, що якщо написано «Він чинить велике та недослідиме, предивне, якому немає числа!», то це і є істина, бо те, що людині вдалося дослідити – насправді то є мізер. Ну, можливо, ще такий самий мізер людина дослідить, але точно не більше. Або, - вона дослідить рівно стільки, скільки їй дозволить Бог. Або, - вона, людина, зайде настільки далеко, наскільки їй дозволить Бог...
Напевно, кожна людина має певне уявлення про гороскопи: прогнози друкуються в газетах і журналах, звучать в передачах на радіо і телебаченні. Гороскопів – безліч: квітковий, японський, тибетський, слов’янський, гороскоп друїдів і багато інших. Але найпопулярніший і найбільш яскравий – зодіакальний, який, бачте, розглядає вплив знака зодіаку на особистість людини, його характер і долю. За твердженнями астрологів, положення зірки нашої системи – Сонця – в момент народження дитини відіграє вирішальну роль в тому, як складеться його подальше життя. Крім того, важливим є також і вплив інших планет і супутника Землі – Місяця. При цьому підкреслюється, що навіть невелика зміна в розташуванні небесних тіл сприяє формуванню унікальних якостей – тому що народилися під одним знаком відрізняються характерами й індивідуальними особливостями. Опонентами астрологів виступають представники деяких інших наук. В першу чергу, вплив знаку зодіаку на розвиток, життя і долю кожної людини заперечують психологи, неодноразово проводили наукові дослідження на дану тему. Бо вони вважають, що на характер, звички та особливості людини впливає генетика, сфера, в якій росте, живе людина, але точно не зірки. А також релігієзнавці проти таких казкових тверджень. Релігія, Християнство, наприклад, не проти астрології, але проти отих надуманих нашарувань, подекуди відьомських і чаклунських байок. В Біблії абсолютно нічого не сказано про вплив зірок на долю людини, але за те - там є багато сказано про зорі, які створив Творець. Як от в Йова: « … де ти був тоді, коли Я поклав камінь наріжний її, коли разом співали всі зорі поранні та радісний окрик здіймали всі Божі сини?» Або про появу Вифлиємської зірки тощо.
Отож, найбільше билин, сказаній і фантазій людства було завжди навколо зодіакального кола. І якщо гадалки і маги – це окозамилювання і запудрювання мізків чи водіння за носа, то багато вчених хотіли в даному питанні розставити крапки над «і». Один з найбільш масштабних експериментів був організований в Данії і охопив близько 15 тисяч чоловік. Цілий рік, здійснюючи спостереження, вчені анкетували добровольців за такими параметрами, як особистісні особливості, рівень інтелекту, схильність до психічних розладів і захворювань, здатність до соціалізації та інші. В результаті будь-які закономірності відповідності дати народження і індивідуальних показників виявлені не були. Однак навіть серед професійних психологів присутній точка зору, що існує деякий взаємозв’язок між часом народження людини і особливостями його особистості. Зокрема, мені особисто імпонує популярне дослідження американця Марка Гемілтона. Проаналізувавши риси характеру та поступків кількох сотень відомих людей: політиків, громадських і наукових діячів, акторів, вчений прийшов до цікавого висновку, що дати народження знаменитостей деяким чином «прив’язані» до певних знаків зодіаку. Дослідник висунув припущення, що знаки зодіаку і астрологічні закони з’явилися не випадково, а в результаті узагальнення багатовікових спостережень, коли далекі предки використовували мінливу картину зоряного неба для запам’ятовування сезонних явищ. Поступово первісний зміст був втрачений, а знаки залишилися.
Так Марк Гемілтон доказує, що на темі гороскопу ворожать, маніпулюють, брешуть, з метою заробити грошей. А деякі люди навіть прив’язують до себе не лише зірку чи якусь планету, а ціле сузір’я чи галактику, нав’язуючи думку людям, що вони народжені «згори». Насправді, вчений переконаний, що це лише маніпуляції та запаморочення людям мізків і людина - це є людина. Однак, у своєму дослідженні він виявив, схожість і притаманність деяких рис знакам. Наприклад, парні знаки зодіаку ( Риби, Близнюки, Терези) – вони є двоякими людьми в різних ситуаціях. Вони можуть займати позицію виключно вигідну для себе, нехтуючи інтересами інших людей. Водолій і Стрілець найбільші пофігісти серед усіх знаків, і особливо ні за що і ні за кого перейматися не стануть, разом з тим, вони найбільш наївні з усіх представників. Скорпіон – найпідліший та найпідступніший знак Зодіакального кола. Вони можуть вжалити в слабке місце ізподтішка і втекти (не були б вони скорпіонами). Бачення Раків часто-густо залежить від думки оточення та ситуації, вони нестійкі, дуже часто змінюють свою позицію і в якихось питаннях чи рішеннях дають «задню», як справжні раки. Козероги – своїм рогом можуть переперти будь-кого і будь-яку ситуацію. Ці люди настільки вперті і непоступливі, що ті хто знаходиться поруч з ними – це просто ангели, якщо вони можуть бути довго з ними. Овен і Телець найбільш примхливі і вибагливі незаслужено, а також інколи брутальні. Представники Діви – будь то чоловіки чи жінки – найбільш пишаються собою. В їхньому центрі не може бути нікого і нічого окрім свого «Я», яке вони завжди хочуть тримати зверху.
І, найголовніший знак серед усіх представників – Лев – не лише вищезазначений вчений, а усі дослідники гороскопу погоджуються, що не дарма це є головний і коронний знак серед усіх)).
Він є не лише царем звірів, лідером, аналогом сміливості, відваги, а й самий благородний знак). А такими якостями його наділив та вибрав лідером в усьому - сам Бог. Він є на шанованому місці в Бога. Адже Ісуса Христа кілька разів Святе Письмо називає – Левом. Так у Відкритті (Откровении) Іоана: 5 сказано „Не плач! Ось Лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу, і зламати сім печаток її“.
Чи дійсно існує вплив знака зодіаку на плин життя – поки достеменно невідомо. А вірити чи не вірити астрологічним прогнозам – кожна людина вирішує сама.
Астрологія – це «інтерпретація» гаданого впливу зірок (і планет) на людську долю є оманою. Кожен цар мав при дворі астрологів і віщунів. Придворні астрологи вавилонського правителя Навуходоносора були посоромлені Божим пророком Даниїлом і не змогли витлумачити сон царя (Даниїла 1:20; 2:27). Бог згадує про астрологів серед тих, хто буде спалений, немов солома, під час Його суду (Ісаї 47:13-14). Астрологія, як вид ворожіння, прямо заборонена у Святому Письмі (Повторення Закону 18:10-14). Господь заборонив Ізраїлю поклонятися чи служити «війську небесному» (Повторення Закону 4:19). Однак декілька разів за свою історію Ізраїль коїв цей конкретний гріх (2 Царів 17:16 – лише один приклад). Їхнє поклоніння зіркам, гадалкам, віщунам та іншим божествам щоразу призводило до Божих судів ще на цьому світі, оскільки вважається, що різні інші "божества" - від нечистого, який собі забирає від людей силу, здоров'я і навіть життя через своїх "намісників" на землі. Тому, будьте вельми обережні!
Небесні світила мають пробуджувати в нас захоплення Божою силою, мудрістю та нескінченністю. І до сьогодні Небо залишається небом - недосяжним, загадковим, далеко і далеко невивченим і незвіданим… Людський розум не може сприйняти просто те, що сотворив Господь, бо воно недосяжне для людини і просто не вміщається у людське розуміння. Питання і сьогодні є неосяжне для людини: «31 Чи зв'яжеш ти зав'язки Волосожару, чи розв'яжеш віжки в Оріона? 32 Чи виведеш часу свого Зодіяка, чи Воза з синами його попровадиш? 33 Чи ти знаєш устави небес? Чи ти покладеш на Землі їхню владу?»
І наостанок. Тема зодіакальна дуже велика, глибока тема, надто роздута людськими домислами. Особисто я – не читаю жоден гороскоп на жодному сайті чи виданні, тільки через те, що мій однокурсник, який не працює по спеціальності, але влаштувався "Звєздочьотом" в популярному виданні обласного центру - благополучно складає на щодень і щотиждень гороскопи для наївних та довірливих читачів. Зате знаю точно, що Бог не лише на Землі створив ідеальні умови для життя людини, а ще й для того, щоб люди просто милувалися небом - "Духом Він небо прикрасив, рука Його в ньому створила втікаючого Скорпіона..."
Порада дня: вивчайте, друзі, Біблію – Книгу усіх Книг, щоб зрозуміти і небо і землю, що було і що буде. Повірте, таких відповідей вам не нададуть ні маги, ні провісники, ні одна ворожка чи відьмак в світі. Не гайте дарма дорогоцінного часу...
Напевно, кожна людина має певне уявлення про гороскопи: прогнози друкуються в газетах і журналах, звучать в передачах на радіо і телебаченні. Гороскопів – безліч: квітковий, японський, тибетський, слов’янський, гороскоп друїдів і багато інших. Але найпопулярніший і найбільш яскравий – зодіакальний, який, бачте, розглядає вплив знака зодіаку на особистість людини, його характер і долю. За твердженнями астрологів, положення зірки нашої системи – Сонця – в момент народження дитини відіграє вирішальну роль в тому, як складеться його подальше життя. Крім того, важливим є також і вплив інших планет і супутника Землі – Місяця. При цьому підкреслюється, що навіть невелика зміна в розташуванні небесних тіл сприяє формуванню унікальних якостей – тому що народилися під одним знаком відрізняються характерами й індивідуальними особливостями. Опонентами астрологів виступають представники деяких інших наук. В першу чергу, вплив знаку зодіаку на розвиток, життя і долю кожної людини заперечують психологи, неодноразово проводили наукові дослідження на дану тему. Бо вони вважають, що на характер, звички та особливості людини впливає генетика, сфера, в якій росте, живе людина, але точно не зірки. А також релігієзнавці проти таких казкових тверджень. Релігія, Християнство, наприклад, не проти астрології, але проти отих надуманих нашарувань, подекуди відьомських і чаклунських байок. В Біблії абсолютно нічого не сказано про вплив зірок на долю людини, але за те - там є багато сказано про зорі, які створив Творець. Як от в Йова: « … де ти був тоді, коли Я поклав камінь наріжний її, коли разом співали всі зорі поранні та радісний окрик здіймали всі Божі сини?» Або про появу Вифлиємської зірки тощо.
Отож, найбільше билин, сказаній і фантазій людства було завжди навколо зодіакального кола. І якщо гадалки і маги – це окозамилювання і запудрювання мізків чи водіння за носа, то багато вчених хотіли в даному питанні розставити крапки над «і». Один з найбільш масштабних експериментів був організований в Данії і охопив близько 15 тисяч чоловік. Цілий рік, здійснюючи спостереження, вчені анкетували добровольців за такими параметрами, як особистісні особливості, рівень інтелекту, схильність до психічних розладів і захворювань, здатність до соціалізації та інші. В результаті будь-які закономірності відповідності дати народження і індивідуальних показників виявлені не були. Однак навіть серед професійних психологів присутній точка зору, що існує деякий взаємозв’язок між часом народження людини і особливостями його особистості. Зокрема, мені особисто імпонує популярне дослідження американця Марка Гемілтона. Проаналізувавши риси характеру та поступків кількох сотень відомих людей: політиків, громадських і наукових діячів, акторів, вчений прийшов до цікавого висновку, що дати народження знаменитостей деяким чином «прив’язані» до певних знаків зодіаку. Дослідник висунув припущення, що знаки зодіаку і астрологічні закони з’явилися не випадково, а в результаті узагальнення багатовікових спостережень, коли далекі предки використовували мінливу картину зоряного неба для запам’ятовування сезонних явищ. Поступово первісний зміст був втрачений, а знаки залишилися.
Так Марк Гемілтон доказує, що на темі гороскопу ворожать, маніпулюють, брешуть, з метою заробити грошей. А деякі люди навіть прив’язують до себе не лише зірку чи якусь планету, а ціле сузір’я чи галактику, нав’язуючи думку людям, що вони народжені «згори». Насправді, вчений переконаний, що це лише маніпуляції та запаморочення людям мізків і людина - це є людина. Однак, у своєму дослідженні він виявив, схожість і притаманність деяких рис знакам. Наприклад, парні знаки зодіаку ( Риби, Близнюки, Терези) – вони є двоякими людьми в різних ситуаціях. Вони можуть займати позицію виключно вигідну для себе, нехтуючи інтересами інших людей. Водолій і Стрілець найбільші пофігісти серед усіх знаків, і особливо ні за що і ні за кого перейматися не стануть, разом з тим, вони найбільш наївні з усіх представників. Скорпіон – найпідліший та найпідступніший знак Зодіакального кола. Вони можуть вжалити в слабке місце ізподтішка і втекти (не були б вони скорпіонами). Бачення Раків часто-густо залежить від думки оточення та ситуації, вони нестійкі, дуже часто змінюють свою позицію і в якихось питаннях чи рішеннях дають «задню», як справжні раки. Козероги – своїм рогом можуть переперти будь-кого і будь-яку ситуацію. Ці люди настільки вперті і непоступливі, що ті хто знаходиться поруч з ними – це просто ангели, якщо вони можуть бути довго з ними. Овен і Телець найбільш примхливі і вибагливі незаслужено, а також інколи брутальні. Представники Діви – будь то чоловіки чи жінки – найбільш пишаються собою. В їхньому центрі не може бути нікого і нічого окрім свого «Я», яке вони завжди хочуть тримати зверху.
І, найголовніший знак серед усіх представників – Лев – не лише вищезазначений вчений, а усі дослідники гороскопу погоджуються, що не дарма це є головний і коронний знак серед усіх)).
Він є не лише царем звірів, лідером, аналогом сміливості, відваги, а й самий благородний знак). А такими якостями його наділив та вибрав лідером в усьому - сам Бог. Він є на шанованому місці в Бога. Адже Ісуса Христа кілька разів Святе Письмо називає – Левом. Так у Відкритті (Откровении) Іоана: 5 сказано „Не плач! Ось Лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу, і зламати сім печаток її“.
Чи дійсно існує вплив знака зодіаку на плин життя – поки достеменно невідомо. А вірити чи не вірити астрологічним прогнозам – кожна людина вирішує сама.
Астрологія – це «інтерпретація» гаданого впливу зірок (і планет) на людську долю є оманою. Кожен цар мав при дворі астрологів і віщунів. Придворні астрологи вавилонського правителя Навуходоносора були посоромлені Божим пророком Даниїлом і не змогли витлумачити сон царя (Даниїла 1:20; 2:27). Бог згадує про астрологів серед тих, хто буде спалений, немов солома, під час Його суду (Ісаї 47:13-14). Астрологія, як вид ворожіння, прямо заборонена у Святому Письмі (Повторення Закону 18:10-14). Господь заборонив Ізраїлю поклонятися чи служити «війську небесному» (Повторення Закону 4:19). Однак декілька разів за свою історію Ізраїль коїв цей конкретний гріх (2 Царів 17:16 – лише один приклад). Їхнє поклоніння зіркам, гадалкам, віщунам та іншим божествам щоразу призводило до Божих судів ще на цьому світі, оскільки вважається, що різні інші "божества" - від нечистого, який собі забирає від людей силу, здоров'я і навіть життя через своїх "намісників" на землі. Тому, будьте вельми обережні!
Небесні світила мають пробуджувати в нас захоплення Божою силою, мудрістю та нескінченністю. І до сьогодні Небо залишається небом - недосяжним, загадковим, далеко і далеко невивченим і незвіданим… Людський розум не може сприйняти просто те, що сотворив Господь, бо воно недосяжне для людини і просто не вміщається у людське розуміння. Питання і сьогодні є неосяжне для людини: «31 Чи зв'яжеш ти зав'язки Волосожару, чи розв'яжеш віжки в Оріона? 32 Чи виведеш часу свого Зодіяка, чи Воза з синами його попровадиш? 33 Чи ти знаєш устави небес? Чи ти покладеш на Землі їхню владу?»
І наостанок. Тема зодіакальна дуже велика, глибока тема, надто роздута людськими домислами. Особисто я – не читаю жоден гороскоп на жодному сайті чи виданні, тільки через те, що мій однокурсник, який не працює по спеціальності, але влаштувався "Звєздочьотом" в популярному виданні обласного центру - благополучно складає на щодень і щотиждень гороскопи для наївних та довірливих читачів. Зате знаю точно, що Бог не лише на Землі створив ідеальні умови для життя людини, а ще й для того, щоб люди просто милувалися небом - "Духом Він небо прикрасив, рука Його в ньому створила втікаючого Скорпіона..."
Порада дня: вивчайте, друзі, Біблію – Книгу усіх Книг, щоб зрозуміти і небо і землю, що було і що буде. Повірте, таких відповідей вам не нададуть ні маги, ні провісники, ні одна ворожка чи відьмак в світі. Не гайте дарма дорогоцінного часу...
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