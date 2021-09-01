Слово - «ЛЕВ» в Біблії зустрічається 57 разів

Людей завжди манило Небо своєю красою, загадковістю і недосяжністю. Зоряним небом милуються, його обожнюють, йому поклонялися різні народи, нації в різні часи. І сьогодні дехто приписує собі вплив на різні процеси, що, мовляв, вміє прихилити зірки до долі людини, тим самим, вважаючи себе за якесь божество. Дехто вірить у це, знову боїться, а дехто просто заробляє на цьому. І нині, як і тисячі років тому, воно для людства далеке і незвідане, бо вивчити його для людини не дано.