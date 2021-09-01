IX Національний молитовний сніданок об'єднав понад 1000 учасників з України та інших країн









«Так говорить Господь, що сотворив землю,

що обладнав й утвердив її, – Господь ім’я йому:

Візви до мене, і я обізвусь і об’явлю тобі велике

і незбагненне, чого ти досі не знав.

Бо так говорить Господь, Бог Ізраїля..."



Молитовний сніданок започаткував Ісус Христос: у 21-му розділі Євангелія від Івана описано, що Ісус запросив Своїх друзів приєднатися до Нього за трапезою на березі Тіверіядського озера. Під час цього сніданку Він показав великодушність Бога через багатий улов риби у нерибному місці; любов – через спілкування з Петром, який перед тим зрікся Його; а також виключну важливість загальних зустрічей, під час яких можна разом розділити їжу, спілкуватися та молитися. 08 вересня в Українському Домі (колишній дім Леніна, музей комунізму) відбувся дуже важливий захід для України та усіх нас: IX Національний Молитовний сніданок України, присвячений 30 річчю Незалежності нашої держави. Такий захід став можливим після дворічної перерви. Особливо важливим елементом цієї ініціативи є те, що вона, пріоритетно, спрямована на політиків, чиновників, управлінців, експертів та громадських діячів (понад 1000 учасників зі всієї України). Тобто, на людей від яких у великій мірі залежить розвиток держави і суспільства. Це передовсім керівники християнських церков і релігійних організацій України, лідери політичних партій не лише українських, (закордонні гості з понад 10 країн світу: парламентарі та конгресмени зі США, провідні політики Європейського Союзу) дипломати, бізнесмени, керівники громад, представники творчої інтелігенції, науковці та громадські діячі. «Сьогодні тут присутні служителі храмів різних конфесій, люди різних професій, посадовці, воїни АТО. Усі зібралися, щоб помолитись. Ми повинні пам’ятати заповіді Божі та дотримуватись їх. Тоді все вийде. Ми повинні уповати на Бога, взивати до нього" - зауважив на початку дійства Михайло Паночко - президент Всеукраїнського Союзу Церков християн віри євангельської-п'ятидесятників. У молитви лідер протестантської Церкви попросив мудрості для правителів, щоб вони усвідомлювали свою надвідповідальність у прийняті рішень.Молитовний сніданок започаткував Ісус Христос: у 21-му розділі Євангелія від Івана описано, що Ісус запросив Своїх друзів приєднатися до Нього за трапезою на березі Тіверіядського озера. Під час цього сніданку Він показав великодушність Бога через багатий улов риби у нерибному місці; любов – через спілкування з Петром, який перед тим зрікся Його; а також виключну важливість загальних зустрічей, під час яких можна разом розділити їжу, спілкуватися та молитися.

На державному рівні історія молитовних сніданків починається з початку 40-х років XIX ст.

В період президентства Франкліна Рузвельта під час Другої Світової війни, в часі особливих випробувань, члени Конгресу, вирішуючи складні питання світової політики, вирішили молитись, оскільки проблеми були дуже серйозними. Такі молитви політики звершували щочетверга зранку. Ця ідея почала спонтанно поширюватися з небаченою швидкісттю, задовільняючи потребу, яку вже давно відчували люди з усіх прошарків суспільства. Станом на сьогоднішній день тільки в м. Вашинготон щотижня, перед початком робочого дня, проводиться понад 200 молитовних зустрічей в різних адміністративних закладах столиці США.





Молитовний сніданок у США 5000 осіб Молитовний сніданок у США 5000 осіб



Сьогодні, ця здавалося би, проста ідея спільних зустрічей задля взаємної підтримки, спілкування та пошуку “кращого шляху” стала основою для вининкнення малих груп у понад ніж 180 країнах на всіх континентах. Відтоді упродовж десятиліть Національні молитовні сніданки відбуваються не лише в США, а й у країнах Європейського Союзу та інших країнах світу. В Україні перший Національний молитовний сніданок відбувся 2011 року.Цей молитовний сніданок відрізнявся від інших тим, що тут разом слова молитви та цитували Біблію різні політики з різних політичних партій, виражаючи єдність у прагненні до кращого майбутнього України.



Михайло Паночко процитував 10 розділ Пророка Ісайї - «Горе законодавцям не справедливим та писарям, які пишуть на лихо». Нехай цей молитовний сніданок послужить нам для зміни наших думок, сердець і світогляду. Щоб ми перевірили себе чи в правильному напрямку ми рухаємося, чи залишаємо ми за собою хороші плоди? Я вірю, що Бог благословить Україну, якщо ми будемо звертатися до нього з чистими серцями, з чистими руками і вірою. Нехай Божа ласка буде з нами!»

В парламентському заході (за традицією, саме парламент виступає об’єднуючим майданчиком) прийняли участь Голова Дмитро Разумков, народні депутати, урядовці, духовенство, делегації з областей та 15 іноземних делегацій, усі були об’єднані молитвою за Україну.Для участі в IX Національному молитовному сніданку в Київ прибули конгресмен США від штату Каліфорнія Хуан Варгас, конгресмен США від штату Пенсільванія, співголова українського кокусу в Конгресі США Брайан Фитцпатрик і Боб МакЮен – конгресмен США п’яти скликань від штату Огайо, радник Президента Рональда Рейгана, який допомагав Україні на етапі становлення її незалежності.

Спікер Верховної Ради Д митро Разумков нгаголосив , що сьогодні нам, українцям є з чим іти до Бога, адже перед Україною стоять серйозні виклики: війна, Ковід, економічне та духовне зростання. За словами Голови Верховної Ради, Національний молитовний сніданок — це також майданчик, де можна обговорити виклики, які постали перед Україною та світом. Одним з яких є пандемія коронавірусу. «Вона внесла серйозні зміни та корективи в наше життя, однак в той же час об’єднала людей навколо боротьби з пандемією», — зазначив він. Ще одним глобальним викликом Голова Парламенту назвав війну та тероризм. «Україні — 30, але майже чверть своєї незалежності ми продовжуємо за неї боротися, на сході нашої держави, повертаючи свої території і боротися з тим, що український Крим зараз є тимчасово окупований», — додав він.

За словами Дмитра Разумкова, третім глобальним викликом є економічне питання. Голова Парламенту відзначив, що завдяки перемовинам та діалогу можна досягнути спільного добробуту, результатів та економічних перемог.

«Настільки все сьогодні пов’язане у світі, що не буває однієї абсолютно успішної економічної держави, а іншої країни в занепаді. Лише об’єднуючи зусилля, допомагаючи одне одному, рухаючись вперед, інвестуючи, даючи технології, ми зможемо зробити цей світ кращим», — наголосив Голова Верховної Ради.











Адже це люди, які взяли на себе відповідальність не лише перед людьми, а й Богом, що дає можливість кожному реалізовувати свою віру, в тому числі і через професію. Існує таке поняття “місія в професії”. Іншими словами кожен християних повинен нести проповідь Євангелія і на своєму робочому місці через приклад виконання своїх службових обов’язків. А в цій площині у нас непочатий край роботи. Але альтернативи цьому шляху не має. Добробут США та Європи, це наслідок саме такого відношення до праці минулих поколінь.

Якщо існує така практика, починаючи з найвищого політичного і владного рівня, то хто може завадити впровадженню таких ініціатив в будь-якому місці праці. Там де є молитва і дія благословенна Господом зміни на краще відбуваються! Ведучими молитовного сніданку були екснардеп, голова Міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України» в минулій каденції, Павло Унгурян та Народна артистка України Оксана Білозір. Павло Унгурян також виступає координатором молитовних сніданків по всіх областях України.







Духовні роздуми, читання Святого Письма, свідчення Божих чудес, молитви за різноманітні сфери життя, духовний спів та доброзичливі розмови – все це супроводжувало захід, який об’єднав в Українському домі людей, які підтримують та тиражують духовно-моральні цінності у суспільстві.

А головний рабин України Моше Реувен Азман проголосив початок нового 5 782 року — Рош га-Шана засурмивши по традиції в ріг.





Кульмінаційний момент IX Молитовного Сніданку України - Молитва «Боже, Україну храни» в оригінальному виконанні Михайла Хоми ( DZIDZIO), який не вперше приймає участь у такому заході.



Що характерно для нинішнього Молитовного сніданку - він зібрав людей з протилежних політичних таборів: народних депутатів різних партій молились разом за мир, процвітання країни та мудрість її очільників. Час від часу на сцену запрошувались учасники сніданку, які по черзі читали місця зі Священного Писання та молились на ту чи іншу тему. Адже д уже багато прикладів є з Біблії, коли держави, царі навернулися до Бога і він уздоровив їх чи помилував. Що характерно для нинішнього Молитовного сніданку - він зібрав людей з протилежних політичних таборів: народних депутатів різних партій молились разом за мир, процвітання країни та мудрість її очільників. Час від часу на сцену запрошувались учасники сніданку, які по черзі читали місця зі Священного Писання та молились на ту чи іншу тему. Адже д Йона 3:5-10.

Хочеться сподіватися, що і надалі щирі бажання стремління до Бога залишаться щирими, та постійними. Сьогодні це надважливо, в час коли з Європи до нас йдуть не лише позитивні феномени, а й аномалії субкультури, противником яких був сам Бог.



