Якщо ви живете у заміському будинку, гамак буде чудовим аксесуаром для відпочинку на свіжому повітрі. Одначе, гамаки затребувані не тільки біля будинку, їх можна брати з собою в похід, щоби насолоджуватися природою у цілковитому стані розслаблення. Як правильно обрати гамак, щоб у ньому було зручно?

Основні критерії вибору гамака

На що варто звернути увагу в першу чергу:

розміри;

мета використання;

додаткові аксесуари.

За розмірами гамаки можуть бути одномісними і двомісними. Найбільш популярними залишаються двомісні гамаки, оскільки в них зручно лежати. Ширина двомісних гамаків варіюється в діапазоні 150-180 см. Головні плюси двомісних гамаків — зручність, навіть для двох людей.

Якщо вам потрібен гамак для походів, обирайте легкі моделі, а для кемпінгу чи довготривалих стоянок більше значення має довговічність.

Серед додаткових аксесуарів знадобляться стропи (для підвішування), тент від дощу, москітна сітка від комах, плед для холодної погоди. Ви навіть можете створити свою систему, спочатку придбавши гамак, потім тент або палатку, щоб у гамаку було зручно спати під час привалу.

Матеріал — при виборі гамака слід звертати увагу на такий параметр, як деньє. Тканини підвищеної міцності мають більші значення деньє, на відміну від легких тканин. Непоганим показником для міцних моделей гамаків буде 70-80 деньє.

Найпопулярніші моделі гамаків

TrekLine, модель Fest — легкий гамак, що ідеально підходить для відпочинку на природі. Коли гамак складено, він займає дуже мало місця, тому його можна брати в будь-яку поїздку. Гамак виготовлено із армованої тканини, з поліуретановим покриттям, яке не дає тканині розлізтися, навіть при пошкодженні. Окрім того, поліуретанове покриття робить виріб водонепроникним, дозволяє використовувати як укриття від дощу.

Trekmates Adventure Hammock — легкий і дуже витривалий гамак для однієї людини. Виготовлений із нейлонової тканини, що гарно пропускає повітря. Всі шви ретельно прошиті, кріплення виконані у вигляді міцних сталевих кілець. В комплекті є чохол, який можна використовувати як кишеню.

Якщо ви обираєте якісні аксесуари, зверніть увагу на легкий тент Hammock Ultralight Tarp 15D від Sea to Summit. Це підвісний тент, виготовлений із міцної, дуже легкої тканини. Перевозити такий тент у складеному вигляді дуже просто, тому що він не займає багато місця. Мінімалістичний дизайн у направленні кінців, де гамак звужується і має одну точку з'єднання, залишає достатньо місця для приготування їжі під час відпочинку на гамаку. Дві точки кріплення з протилежного боку дозволяють надійно прив'язати його до землі тент.

Правильно підібраний гамак, що відповідає по довжині та ширині вашому зросту, кількості чоловік, стане чудовим аксесуаром для відпочинку на природі.

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