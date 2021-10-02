Стіна Плачу з’явилася і в Україні

Відома художниця-концептуалістка Марина Абрамович презентувала в Бабиному Яру інсталяцію "Кришталева стіна плачу", створену до 80-х роковин трагедії. Кришталева стіна плачу стане однією з найбільших інсталяцій в Європі

(Фото: Пресслужба Меморіального центру Бабин Яр)

На офіційній церемонії відкриття з промовами виступили президенти України, Ізраїлю та Німеччини Володимир Зеленський, Іцхак Герцог і Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Офіційна церемонія вшанування пам’яті за участю Президента України Володимира Зеленського - YouTube

Кришталева стіна плачу, довжина якої сягає 40 метрів, а висота — 3 метри, стане одним з найбільших в Європі арт-об'єктів, побудованих протягом останнього десятиліття. Для створення інсталяції використовувалися українське вугілля антрацит і кристали кварцу з Бразилії. Одночасно біля об'єкта можуть перебувати до 40 осіб. Президенти, громадські діячі та представники громадських організацій вшанували пам’ять загиблих під час нацистської окупації в Бабиному Яру біля пам’ятника Менора.

Також під час церемонії Державний симфонічний оркестр Німеччини виконав 13-ту симфонію Дмитра Шостаковича Бабин Яр, написану ним у 1962 році на основі поеми Євгена Євтушенка, яку опублікували за рік до цього в радянській щотижневій Литературной газете, за що її головного редактора звільнили, повідомили в Меморіальному центрі. Крім того, в синагозі на території Бабиного Яру кантор прочитав молитву на згадку про загиблих.

Також в Києві представили перший український переклад книги американо-французького письменника Джонатана Літтела Благоволительки, присвяченого Другій світовій війні, зокрема подіям в Україні і Бабином Яру. Звірства, що вчинили фашисти у цьому місці стали відомими на цілий світ.

Чому саме стіна плачу?

Як відомо, Оригінальна Стіна Плачу в Єрусалимі є об'єктом найбільшого поклоніння не лише для євреїв, а в світі вцілому. Адже одна з чотирьох стін лишилася від знаменитого Храму одному Живому Богу, Творцю Всесвіту, який там був присутній. На Храм, як на чудо їхали подивитися з усього світу ( про це розповідається, як в історичних книгах, так і в Біблії, Торі тощо).

Адже в самому Храмі перебувала Слава Божа у вигляді Хмари, яка довгий час перебувала там, але згодом помалу відійшла з того місця, бо євреї почали відходити від Бога та служити ідолам. Мабуть, Стіна Плачу (Ха-Котель ха-Маарві) - це одне з найпопулярніших місць для загадування бажань. Єрусалим вважається святинею в трьох найпопулярніших релігіях світу, тому сюди приїжджають паломники з різних куточків планети. Переказ свідчить, що Всевишній виконає ваше прохання, якщо сховати серед каменів Стіни Плачу листок з побажанням. Однак є певні правила, згідно з якими не всі бажання будуть почуті. Наприклад, якщо попросити у Бога, щоб ображений чоловік пробачив вас, то нічого не вийде. Вважається, що благати про прощення слід особисто у того, чиї почуття були поранені.

До Стіни плачу приносять листи Богу з усього світу

З вигляду це дуже міцна і величезна — заввишки 19 метрів — стіна зі старезного каміння. Вона є залишком опорної споруди, що підтримувала схили Храмової гори, на якій стояв двічі зруйнований Єрусалимський храм. (Відбудували стіну у І ст. до н. е.)

Тут запроваджене ще й колективне звернення до Бога: тисячі людей моляться разом.

Насправді це неймовірно намолене місце, одна з найбільших святинь світу. Найбільша святиня іудаїзму. За віруванням, саме у той храм приходив 12-річний Христос і згодом саме звідти він прогнав торговців сказавши - Євангеліє від Матвія, 21, 12-14, 17-20. 12 "І увійшов Ісус у храм Божий і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, і поперевертав столи міняйл і лави тих, що продавали голубів. 13 І сказав їм: дім Мій домом молитви назветься; а ви зробили його вертепом розбійників". Євреї вірять у постійну Божественну присутність у цьому місці та вважають, що стіна об’єднала їх після багатовікового розпорошення. Її інша назва — Західна, а Стіною плачу назвали араби, спостерігаючи, як євреї оплакують зруйнований храм: зазвичай люди притуляються головами до муру і моляться про своє. Це триває вже 300 років.

Розташована Стіна плачу у місті Єрусалимі, яке Ізраїль вважає своїм з 1967 року, бо відібрав контроль над східною його частиною в Йорданії після Шестиденної війни. (У попередні 20 років Йорданія не пускала євреїв до Стіни на молитву.)

Стіна плачу має окремі частини для чоловіків та жінок. Прийнято підходити до неї з покритими головами, а жінкам — ще й у вбранні з рукавами і довжиною за коліна. У щілини між камінням люди вкладають записки. Тут їх тисячі, годі знайти вільну шпарину! Час від часу їх збирають і ховають на цвинтарі з молитвами. Відходити від Стіни потрібно обличчям до неї як мінімум три метри. До речі, це єдина святиня в Єрусалимі, що відкрита цілодобово.

Найбільша святиня Стіна є для євреїв, які скиталися по світу протягом тисячоліть та просили Бога саме тут про відновлення їхньої держави в тій землі, яку він дав їхнім предкам, і з якими заключив Завіт. До речі, це сталося за один день 14 травня 1948 року

Тому, хто там ще не був – варто побувати, хоча б для того, щоб відчути неймовірну ауру та походити там, де був сам Бог…