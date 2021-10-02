На Рівненщині відбувся конкурс дитячого кіно та телебачення «Веселка»

«Вишиваночка» від КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Корецької міської ради – кращий анімаційний фільм,

«Енергозбереження» від вихованців Рівненського міського центру творчості учнівської молоді – кращий навчальний фільм,

«СТЕМ у Дубенській СЮТ», Дубенська міська станція юних техніків – кращий науково-популярний фільм,

«Міні-історія міста Дубно», Дубенська міська станція юних техніків – кращий документально-історичний фільм,

«Йога» від Рівненського міського центру творчості учнівської молоді – кращий однохвилинний фільм,

«Українське новоріччя» - краща телепрограма від учнів Радивилівського ліцею №1.

Днями на Рівненщині відбувся заочний конкурс дитячого кіно та телебачення «Веселка». Організатором заходу є Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді – комунальний заклад обласної ради.На розгляд журі було подано 17 робіт від шести закладів освіти з районів та міст Рівненської області. Переможців визначали в 9 номінаціях: анімаційний, навчальний, науково-популярний, документально-історичний, однохвилинний фільм, а також телепрограма, відеокліп (бліц-фільм), ігровий фільм (серіал) та в номінації «Розвиток творчості в Україні».Відтак, перше місце у своїх номінаціях здобули такі учнівські роботи:«Вибір» від Рівненського міського центру творчості учнівської молоді та «Сповідь» від вихованців Дубенської міської станції юних техніків розділили першість в номінації «Відеокліп (бліц-фільм)».Кращим ігровим фільмом журі визнали роботу Радивилівського ліцею №1 «Зустрічай нас, доросле життя».А в номінації «Розвиток творчості в Україні» перше місце отримала робота учнів Дубенської міської станції юних техніків під назвою «Від обдарованої дитини до творчого педагога».Як зазначають організатори відео конкурсу, його проводять з метою розвинути та поширювати дитяче та юнацьке кіно, як прояв українського кінематографу, визначити тенденції розвитку дитячого екранного мистецтва тощо.