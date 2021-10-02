На Рівненщині відбувся конкурс дитячого кіно та телебачення «Веселка»

На розгляд журі було подано 17 робіт від шести закладів освіти з районів та міст Рівненської області. Переможців визначали в 9 номінаціях: анімаційний, навчальний, науково-популярний, документально-історичний, однохвилинний фільм, а також телепрограма, відеокліп (бліц-фільм), ігровий фільм (серіал) та в номінації «Розвиток творчості в Україні».
Відтак, перше місце у своїх номінаціях здобули такі учнівські роботи:
- «Вишиваночка» від КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Корецької міської ради – кращий анімаційний фільм,
- «Енергозбереження» від вихованців Рівненського міського центру творчості учнівської молоді – кращий навчальний фільм,
- «СТЕМ у Дубенській СЮТ», Дубенська міська станція юних техніків – кращий науково-популярний фільм,
- «Міні-історія міста Дубно», Дубенська міська станція юних техніків – кращий документально-історичний фільм,
- «Йога» від Рівненського міського центру творчості учнівської молоді – кращий однохвилинний фільм,
- «Українське новоріччя» - краща телепрограма від учнів Радивилівського ліцею №1.
Кращим ігровим фільмом журі визнали роботу Радивилівського ліцею №1 «Зустрічай нас, доросле життя».
А в номінації «Розвиток творчості в Україні» перше місце отримала робота учнів Дубенської міської станції юних техніків під назвою «Від обдарованої дитини до творчого педагога».
Як зазначають організатори відео конкурсу, його проводять з метою розвинути та поширювати дитяче та юнацьке кіно, як прояв українського кінематографу, визначити тенденції розвитку дитячого екранного мистецтва тощо.