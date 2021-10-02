Рівне:

На Рівненщині відбувся конкурс дитячого кіно та телебачення «Веселка»

Рівненська область 11-окт, 2021, 17:599 prov 51
Днями на Рівненщині відбувся заочний конкурс дитячого кіно та телебачення «Веселка». Організатором заходу є Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді – комунальний заклад обласної ради.


На розгляд журі було подано 17 робіт від шести закладів освіти з районів та міст Рівненської області. Переможців визначали в 9 номінаціях: анімаційний, навчальний, науково-популярний, документально-історичний, однохвилинний фільм, а також телепрограма, відеокліп (бліц-фільм), ігровий фільм (серіал) та в номінації «Розвиток творчості в Україні».
Відтак, перше місце у своїх номінаціях здобули такі учнівські роботи:
  • «Вишиваночка» від КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Корецької міської ради – кращий анімаційний фільм,
  • «Енергозбереження» від вихованців Рівненського міського центру творчості учнівської молоді – кращий навчальний фільм,
  • «СТЕМ у Дубенській СЮТ», Дубенська міська станція юних техніків – кращий науково-популярний фільм,
  • «Міні-історія міста Дубно», Дубенська міська станція юних техніків – кращий документально-історичний фільм,
  • «Йога» від Рівненського міського центру творчості учнівської молоді – кращий однохвилинний фільм,
  • «Українське новоріччя» - краща телепрограма від учнів Радивилівського ліцею №1.
«Вибір» від Рівненського міського центру творчості учнівської молоді та «Сповідь» від вихованців Дубенської міської станції юних техніків розділили першість в номінації «Відеокліп (бліц-фільм)».
Кращим ігровим фільмом журі визнали роботу Радивилівського ліцею №1 «Зустрічай нас, доросле життя».
А в номінації «Розвиток творчості в Україні» перше місце отримала робота учнів Дубенської міської станції юних техніків під назвою «Від обдарованої дитини до творчого педагога».
Як зазначають організатори відео конкурсу, його проводять з метою розвинути та поширювати  дитяче та юнацьке кіно, як прояв українського кінематографу, визначити тенденції розвитку дитячого екранного мистецтва тощо.
Схожі новини
На Рівненщині нагородили переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
Головна / Рівненська область

На Рівненщині нагородили переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

Відбувся ХVІ обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості
Головна / Рівненська область

Відбувся ХVІ обласний конкурс-ярмарок педагогічної творчості

Відзначили кращих фотографів-учнів навчальних закладів
Головна / Рівненська область

Відзначили кращих фотографів-учнів навчальних закладів

Змагалися юні картингісти зі всієї області
Головна / Рівненська область / Спорт

Змагалися юні картингісти зі всієї області

На Рівненщині відбудеться обласний фестиваль повітряних зміїв «Поліське небо»
Головна / Рівненська область

На Рівненщині відбудеться обласний фестиваль повітряних зміїв «Поліське небо»

Створення та просування сайтів Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Вгору