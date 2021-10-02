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Послуги присяжного польського перекладача в Києві

Комерційна 19-окт, 2021, 21:339 prov 109

Щоб замовити присяжний переклад польською в Києві, необхідно звернутися в спеціалізовану компанію, яка надає такі послуги http://translation.center. Але спочатку бажано розібратися, хто такий присяжний перекладач, чим він і його робота відрізняється від звичайного професійного перекладача, які вимоги потрібно пред'являти до такого фахівця, оформляючи замовлення.

Як замовити присяжний переклад польською в Києві

Інститут присяжного перекладу документів відсутній в країнах СНД, тому багато наших співвітчизників не знають, що це таке. Але в Євросоюзі, зокрема, в Польщі, це поняття закріплено законом.

Присяжний перекладач - кваліфікований фахівець, який має відповідну ліцензію, свідоцтво, інформація про нього зареєстрована в Міністерстві юстиції Польщі. Додаткове нотаріальне засвідчення або апостиль перекладених ним офіційних документів не вимагається. Таким способом виконується переклад на українську, російську з польської й навпаки.

Подібні послуги мають ряд особливостей:

- послуги присяжного перекладу на польську в Києві доступні в великих спеціалізованих бюро;

- будь-який бажаючий може перевірити інформацію про офіційну діяльність присяжних перекладачів;

- у фахівця є власна печатку, штамп, якими він засвідчує документ, нотаріус не потрібен;

- перекладачем такого рівня може стати тільки громадянин Польщі.

Київ - місто, де проживає чимало поляків, українських громадян, які планують переїзд у європейську країну. Скориставшись такою послугою, можна замовити переклад будь-яких офіційних паперів, текстів, інформації з української, російської та інших мов. Фахівець засвідчить результат своєї роботи власною печаткою, після чого ви зможете надавати ці папери в будь-яких офіційних інстанціях, де їх зобов'язані будуть прийняти.

Експерт такого рівня однаково добре володіє рідною мовою, а українська та російська для нього теж як рідні. Щоб оформити заявку та отримати високий результат роботи професіонала, необхідно заздалегідь обговорити всі деталі, нюанси угоди. Зверніться в сертифіковане бюро, де працюють такі експерти, переконайтеся в наявності необхідних дозвільних документів.

Іноді потрібно просто пояснити, з якою метою ви збираєтеся замовляти переклад, куди будете надавати документацію. Співробітники спеціалізованої компанії відразу скажуть, які послуги вам потрібні, скільки це буде коштувати.

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