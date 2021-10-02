Корисні добрива для ґрунту. Як вибрати краще і не помилитися.

У спеціалізованих магазинах для городників продається багато видів різної землі для городу. Серед великої кількості цього розмаїття важливо вибрати найбільш підходящу для успішного вирощування рослин. Чимала позитивних відгуків про інтерет магазин Growgreen.com.ua
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Торф.
Є поширеним видом грунту. Він поділяється на кілька типів:
1. Поживний. Цей вид універсальний. Призначений для всіх видів ландшафтних робіт, для поліпшення родючості. Використовується активно для наповнення теплиць і створення відкритих квітників, клумб і посадки чагарників.
2. Верхової. В основному використовується для посадки культур, які люблять підвищені кислотності. До них відносяться: хвойники, журавлини рододендрон, азалія, камелія, іриси, гвоздики і ін. Його особливість полягає в тому, що його можна зробити нейтральним, додавши будь-раскислитель. У ньому можна зберігати овочі. Він здатний нейтралізувати вологу, і не дати розпочатися процесу гниття.
3. Нейтральний. Потрібен для приготування субстратів, для посадки дерев і чагарників. Також можна застосовувати в квітниках не тільки для тих культур, які люблять підвищену кислотність. Можна також використовувати як укриття рослин в зимовий період і безумовно для поліпшення структури грунту перед посадкою нового врожаю.
Таким чином, торф вважається універсальною грунтом, яка повинна бути у кожного садівника-городника.
Гній.
Садівниками він використовується з дуже давніх часів. Містить багато органічних елементів, азоту, калію і фосфору. Гній буває:
- кінський;
- коров'ячий;
- свинячий;
- кролячий.
Їх застосування залежить від того, яку кислотність грунту потрібно отримати. Свинячий береться для отримання підвищеної кислотності. Для важкого ґрунту беруть кінський. А для добрива легкої землі підійде коров'ячий. При цьому, важливо знати наступне, якщо гній майже свіжий, то їм удобрюють землю в осінній період. Сильно сухий (перегній) вносять в город навесні. Гній використовують для грунту, призначеної для вирощування будь-яких культур.
Особливість використання гною полягає в тому, що його потрібно розбавляти вапняком, щоб розсада не згоріла від його сильною хімічної активності.
Отже, гній для городу є відмінним засобом для поліпшення складу, багатий корисними речовинами для росту рослин. Однак його дія настільки сильне, що надмірне використання може навпаки призвести до загибелі розсади.
Тирса.
Цей вид грунтового підживлення відноситься до доступного і бюджетного варіанту поліпшення стану грунту. Тирса впливають на рихлість складу грунту. Завдяки їх наявності всередину земельної лунки успішно потрапляє повітря. У зв'язку з цим коріння рослини збагачуються киснем. Ростуть швидше і дозрівають скоро.
Використання тирси має особливості. У натуральному вигляді вони в землю не засипаються. Їх потрібно з'єднати з травою, гноєм низькою консистенції, листям рослин.
Шкаралупа від яєць.
Як правило, щоб виростити більшість культур таких як капуста, баклажани, томати, цибулю, ріпа, буряк, морква та ін., Потрібно в землі достатню кількість кальцію. В цьому випадку яєчна шкаралупа буде найкращим варіантом добрива. Крім кальцію вона містить магній, залізо, фтор. Шкаралупа повинна бути подрібненою в дрібну крупинку. Вона сприяє боротьбі з шкідниками і комахами. Якщо грунт важкий, то це добриво буде її понижати і зробить придатною для посіву рослин, додасть більше кисню і родючості. Дуже добре підходить для грунту піщаного, де зовсім немає кальцію.
Зола.
Натуральної підгодівлею служить зола від дерева. Вона знижує кислотність. Її використовують як під час посадки, наприклад картоплі, так і під час цвітіння. Також золу додають в землю восени, після збору врожаю. Якщо потрібно перед настанням зими перекопати город, це роблять, попередньо удобривши грунт золою. Її можна придбати в спеціалізованих магазинах, а також отримати самостійно. Зазвичай це робиться при спалюванні в печі гілок дерев, дерев'яних стружок і т.д. У піддоні печі після спалення виходить багато цього добрива без особливих зусиль і грошових витрат.
Таким чином, різновидів добрив для грунту багато. Кожне підлягає вибору в залежності від того, який грунт по кислотності необхідний для вирощування будь-яких культур.