В української тенісистки Світоліної з'явиться своя "зірка" в Києві

У найуспішнішої тенісистки в історії України Еліни Світоліної з'явиться своя зірка на "Площі зірок" біля "Гулівера" у Києві

Про це повідомляє Depo.Сектор із посиланням на Про це повідомляє Depo.Сектор із посиланням на XSport . Церемонія відкриття зірки відбудеться 2-го листопада. Про це сама Світоліна розповіла у Instagram.

Проте цей сезон вийшов найгіршим для Еліни останнім часом. Внаслідок цього вона вперше за чотири з половиною роки залишить топ-10 світового рейтингу, за те, в особистому житті Еліна цьогоріч вийшла заміж. Якось в одному з інтерв'ю закордонному блогеру Еліна

заявила, що вона щаслива, адже на Олімпійських іграх 2020-го року у в Токіо Світоліна здобула бронзу – це перша олімпійська медаль в історії українського тенісу.