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В української тенісистки Світоліної з'явиться своя "зірка" в Києві

Головна 29-окт, 2021, 20:319 swet 69

 

У найуспішнішої тенісистки в історії України Еліни Світоліної з'явиться своя зірка на "Площі зірок" біля "Гулівера" у Києві
Про це повідомляє Depo.Сектор із посиланням на XSport. Церемонія відкриття зірки відбудеться 2-го листопада. Про це сама Світоліна розповіла у Instagram.


 Проте цей сезон вийшов найгіршим для Еліни останнім часом. Внаслідок цього вона вперше за чотири з половиною роки залишить топ-10 світового рейтингу, за те, в особистому житті Еліна  цьогоріч вийшла заміж. Якось в одному з інтерв'ю закордонному блогеру Еліна  заявила, що вона щаслива, адже на Олімпійських іграх 2020-го року у в Токіо Світоліна здобула бронзу – це перша олімпійська медаль в історії українського тенісу.

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