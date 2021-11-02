Рівне:

«За духовність, моральність та сімейні цінності» - так називається нове міжфракційне депутатське об'єднання в облраді

Рівненська область 15-ноя, 2021, 17:599 swet 66

 

У Рівненській обласній раді діятиме міжфракційне об’єднання «За духовність, моральність та сімейні цінності».  Як зазначив депутат Андрій Пехотін, наразі до міжфракційного об’єднання вже приєдналося 29 депутатів з усіх фракцій.
 Про наміри створити таке об’єднання  Андрій Пехотін оголосив ще на минулій сесії обласної ради, закликавши приєднатися до нього усіх депутатів. Серед іншого, метою створення цього об’єднання є пропагування моральності, духовності та здорового способу життя.


Цінності, які обстоює Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій, зокрема сімейні, не є цінностями лише певної релігії. Це – загальнолюдські цінності. Ми належимо до різних конфесій, до різних Церков і релігій, але, коли йдеться про захист сімейних цінностей, ми, християни, юдеї, мусульмани, є абсолютно єдиними. Бо розуміємо цінність людського життя і цінність дару бути чоловіком чи жінкою. На цьому наголосив Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, на зустрічі релігійних діячів з п. Сергієм Шкарлетом, міністром освіти і науки України.Світлана Коток
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