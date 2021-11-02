ВІДСТОРОНЕНННЯ НЕВАКЦИНОВАНИХ: ХТО І ЯК ГОЛОСУВАВ В ОБЛРАДІ

19 листопада пройшла сьома сесія Рівненської обласної ради, на якій за звернення у верхи проти відсторонення невакцинованих працівників проголосували фракції «За Майбутнє», «Сила і Честь», три депутати «Батьківщини» (Алла Черній, Микола Добриднік, Олександр Ткач). Жодного голосу не дали найбільші фракції «Слуга Народу» та «Європейська Солідарність».

Люди різних професій нарікають, що народні обранці різних рівнів та чиновники робили вигляд, що проблеми нема, заплющивши очі за принципом – "Аби не чіпали нас", «Моя хата з краю…». А, щоб зняти з себе відповідальність подавали вище інформацію, що тут «особливий контингент» і причина невакцинації - «за релігійними переконаннями». Хоча дана інформація не відповідає дійсності, так як були різні причини: протипокази, обстеження організму, люди, які недавно перехворіли і т.д. Хоча є і такі, які просто відмовляються від примусу вакцинації, як, власне, і по усій Україні, чи світу. А якщо і за релігійними переконаннями? В США в Конституції зазначений і такий пункт. Отож депутат облради Андрій Пехотін на численні прохання жителів Сарненщини і не тільки підняв питання відносно відсторонення від роботи невакцинованих працівників, які увійшли в перелік обов’язкових для щеплення, за нещодавно прийнятою постановою. Тим паче, що в даному питанні є дискримінація.

Дане питання Андрія Пехотіна було внесено в порядок денний для розгляду на сесії і було розглянуто, але не знайшло підтримки серед вищезазначених фракцій. Мова йде про проект рішення підготовлене фракцією "За Майбутнє" , депутати пропонували звернутися від Рівненської обласної ради до Президента України, ВРУ, Кабміну стосовно недопущення примусової вакцинації громадян України від Ковід -19 та щодо порушення прав людини внаслідок відсторонення від роботи невакцинованих працівників. Як відомо, багато з відсторонених збираються відстоювати свої права в судовому порядку, адже де кому залишилось кілька місяців чи тижнів до досягнення пенсійного стажу, це люди, в яких є сім'ї, студенти.

Отож, як бачимо, не усі депутати готові відстоювати інтереси виборців у суперечливих питаннях.