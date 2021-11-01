Епіфаній не проти, щоб українці долучилися до святкування Різдва 25 грудня

Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що українці можуть святкувати Різдво 25 грудня, якщо вони цього хочуть. У ПЦУ також пообіцяли подумати про календарну реформу, якщо її підтримає більшість вірян.

В Українській греко-католицькій Церкві теж не виступають проти григоріанського календаря, проте з деякими зауваженнями.

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) раніше заявляв, що церква це буде вирішувати «разом з православними братами». За його словами це питання не відноситься до догматичних і має долати церковні розколи, а не викликати нові.

Водночас за даними опитування, проведеного у 2019 році, більшість українців (64%) виступають проти ідеї переходу Православної церкви на Григоріанський календар і святкування Різдва 25 грудня. І лише 25% опитаних підтримували цю ідею, ще 7% говорили, що їм байдуже.

Як відомо, 25 грудня святкують Різдво протестанти, католики із Пізнього середньовіччя, 7 січня - святкує ПЦМП , Вірменська та Грузинська православна церква.

