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Епіфаній не проти, щоб українці долучилися до святкування Різдва 25 грудня

Україна і світ 16-ноя, 2021, 09:579 swet 74
Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що українці можуть святкувати Різдво 25 грудня, якщо вони цього хочуть. У ПЦУ також пообіцяли подумати про календарну реформу, якщо її підтримає більшість вірян.  
В Українській греко-католицькій Церкві теж не виступають проти григоріанського календаря, проте з деякими зауваженнями.
Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) раніше заявляв, що церква це буде вирішувати «разом з православними братами». За його словами це питання не відноситься до догматичних і має долати церковні розколи, а не викликати нові.
Водночас за даними опитування, проведеного у 2019 році, більшість українців (64%) виступають проти ідеї переходу Православної церкви на Григоріанський календар і святкування Різдва 25 грудня. І лише 25% опитаних підтримували цю ідею, ще 7% говорили, що їм байдуже.
Як відомо, 25 грудня святкують Різдво протестанти, католики із Пізнього середньовіччя, 7 січня - святкує ПЦМП , Вірменська та Грузинська православна церква. 
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