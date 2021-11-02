Как выбрать флешку для магнитолы в автомобиле

Чтобы наслаждаться достойным звуком и любимой музыкой в автомобиле, недостаточно иметь только современную магнитолу. Необходим еще и качественный накопитель, куда можно записать большое количество аудиофайлов. Наибольшее удобство водителю обеспечивает USB-флешка. Для ее подключения к магнитоле достаточно вставить устройство в соответствующий порт, после чего можно сразу наслаждаться любимыми мелодиями, предварительно скопированными с ПК или ноутбука.

Флешка какого объема подойдет автолюбителю

На рынке представлено большое количество моделей USB-накопителей емкостью от 4 до 256 Гб. Отдельные экземпляры позволяют хранить до 512 Гб данных, но стоят они слишком дорого, так что использовать их для хранения музыкальных файлов нецелесообразно.

Оптимальный вариант для водителя-меломана – флешка объемом 64 Гб. Такой накопитель позволит не только скопировать коллекцию любимой музыки, но и записать важные файлы, необходимые для работы или учебы. Покупателю он обойдется чуть дороже модели на 32 Гб, при этом потребитель получит в 2 раза больше свободной памяти.

Покупка экземпляра на 128 Гб – хорошее решение, но уже требует дополнительных затрат. К тому же большой объем редко бывает востребован пользователем, так что переплачивать нет смысла. На текущий момент качественная флешка 64 гб может считаться оптимальным решением. На ней можно хранить тысячи музыкальных композиций, которых надолго хватит даже заядлому меломану. Когда записанную музыку все же надоест слушать, заменить список аудиофайлов можно за несколько минут, подключив накопитель к компьютеру или ноутбуку.

Какие нюансы стоит учесть при покупке USB-накопителя

Чтобы не столкнуться с проблемами в процессе эксплуатации флешки, при покупке рекомендуется отдавать предпочтение изделиям известных брендов. Доверять можно продукции Kingston, Adata, SanDisk, Silicon Power, Goodram и некоторых других компаний. От покупки USB-накопителей малоизвестных китайских брендов лучше отказаться. Их реальные технические характеристики часто не соответствуют заявленным параметрам. К примеру, устройства стандарта USB 1.0 неизвестные производители выдают за флешки USB 2.0 или даже 3.0. Скорость записи и чтения у таких девайсов находится на очень низком уровне, из-за чего возникают проблемы при попытке воспроизведения музыкальных файлов на магнитоле. Дизайн устройства и материал корпуса принципиального значения не имеют. Более надежным вариантом считаются металлические накопители. Но при аккуратном обращении долго служат и флешки, имеющие пластиковый корпус.