Ремонт принтеров, заправка картриджей

Работа любой организации неизменно связано с большим количеством бумажных документов. Их распечатка происходит на принтерах. В результате постоянного использования они быстро выходят из строя, у них появляются поломки, возникает необходимость заправки картриджа. Как правило, всеми процедурами, связанными с восстановлением работоспособности оргтехники доверяются специалистам. Самостоятельные попытки устранения неисправностей могут привести к появлению у принтера серьезных неисправностей.
Особенности ремонта
В настоящее время МФУ, принтеры имеются в каждом офисе, и представить себе его работу без данных устройств невозможно. Через некоторое время интенсивного использования можно заметить, что принтер начинает функционировать с перебоями, краска становится блеклой. Все это свидетельствует о необходимости проведения ремонтных мероприятий. Ремонт принтеров следует доверять профессионалам, у которых имеется соответствующий опыт и квалификация. Они выполнят диагностику устройства и замену детали, предоставят гарантию на выполненные работы и проконсультируют владельца о том, как ухаживать за оргтехникой.
Ремонт принтера не займет много времени. Он осуществляется в следующей последовательности:
• на сайте компании, которая занимается ремонтом оргтехники, оставляется заявка, с указанием проблемы, вероятной поломки и адресом, номером телефона. После этого оператор перезванивает клиенту и оповещает его о времени прихода мастера;
• по адресу прибывает специалист, который проводит опрос владельца техники. Это позволит предварительно определить причину неисправности;
• выполняются диагностические мероприятия. Мастер включает технику, проверяет ее работу, исследует шнуры подключения;
• выполняется ремонт. В случае обнаружения неисправности специалист выполняет разбор техники либо осуществляет замену поврежденного элемента. Также мастер проводит чистку движущихся элементов, их смазку. Далее происходит сборка корпуса, и принтер подключается к сети;
• выполняется проверка работоспособности, настройка устройства.
В заключении владелец консультируется о правилах использования оргтехники и ему выдается гарантия на замененную деталь. Происходит оплата в соответствии с заключенным договором на оказание услуги.
Заправка картриджа
Частой причиной прекращения печати принтера является отсутствие в картридже тонера. В этом случае необязательно приобретать новый расходник, достаточно заправить его. Данную процедуру также лучше доверить специалисту. Он аккуратно разберет деталь, выполнить его очистку от старого состава и заправит новым тонером.