"По - модньому", або - Популярність косметичної хірургії стрімко зростає

Популярність косметичної хірургії стрімко зростає. В декого через нестримне бажання змінити зовнішність - косметичні операції поступово входять у норму. Яке то щастя, коли краса своя, природня, як то кажуть, - яку Бог дав, а не бігати час від часу за іньєкціями краси. Найкрасивішими людьми на Землі вважаються євреї, оскільки свого часу навіть Бог обрав Марію для народження Свого Сина.

Якщо в країнах третього типу, а також в Україні ці процедури набирають обертів в останні роки, то такі країни як США, Британія та Західна Європа вже знають наслідки таких втручань в тіло людини, а фахівці запевняють, що з часом такі люди стають між собою схожими – одним словом «ботоксні». Бо, насправді, ботокс – це токсин, який розправляє зморшки, але паралізує м'язи обличчя назавжди. Але косметичні магнати та кампанії всіляко тормозять донесення правди про вплив на організм та зворотній напрямок таких процедур.

Рік від року "ін’єкції" та "підтяжки" стають доступніші та прийнятніші і для жителів України. Ботокс та ін'єкції в губи вважаються операціями, які можна виконати в перерві на обід, так як вони можуть займати не більше півгодини. Найчастіші процедури іньєкцій краси вколення у скули, бороду, підтяжка брів, кутиків рота тощо, такі процедури вже роблять чи не в кожному підвалі. Це нині називається - "по - модньому". Разом з тим, вважається, що показник захворювань таких, як Гепатит С, висівкоподібний лишай, вірус герпесу, Золотистий стафілокок, ВІЛ-інфекція, Токсоплазмоз та багато інших передаються саме під час таких процедур.

85% замовників косметичних операцій – жінки. Більшість з них намагається догодити чоловікам. Бразильська підтяжка сідниць (БПС) - косметична процедура, під час якої підшкірний жир з інших частин тіла вводиться в сідниці - це дорожча процедура, але вже доступна і в клінніках України, в основному, в приватних.

Психологи все більше запевняють, що для тих людей, які незадоволені своїм тілом, обличчям, і постійно щось хочуть змінити - потрібна не хірургічна корекція, а допомога у подоланні тривог, одним словом психолог чи навіть і психіатр. За даними семи епідеміологічних досліджень, жінки, що збільшили груди хірургічним шляхом, вчиняють самогубство у 2-3 рази частіше, ніж решта населення. Як припускають науковці, причина цієї тенденції – глибоке невдоволення, яке штовхає людей до операції, але не вгамовується після неї. Є також психічний стан під назвою "тілесний дисморфічний розлад", або "дисморфофобія". Кілька досліджень вказують, що він є саме в тих, хто звертається по допомогу до косметичної хірургії. Та якщо у вас дисморфофобія, косметична хірургія не допоможе вам полюбити своє тіло. Останнім часом набула практика пересадки шкіри сідниць на обличчя. Тоді виходить, коли кажуть "поцілуй мене в щічку", а насправді виходить - "поцілуй мене в жо*у"... Чи не так?)

В мережі висвітлили знаменитостей – не жертв невдалої пластичної хірургії, а навпаки навіть свого часу дуже вдалої і коштовної, але на що вони згодом перетворилися...

Деріл Ханна

Піт Бернс

Міхаела Романіні

Донателла Версаче

Аманда Лепор

Мелані Гріффіт

І хоча жінки саме є основними пацієнтами пластичних хірургів, але є таке «Чудо» і серед чоловіків

Майкл Джексон – лідер серед чоловіків по пластиці

Міккі Рурк (без коментарів)





