Сладкая осень вместе с ТМ «Ласунка»!

«Настоящая роскошь» – именно такие слова приходят в голову, когда мы начинаем говорить об этом "BANKET DELUXE". Ведь компания «Ласунка» приложила много усилий, чтобы вышел настоящий шедевр.
Невероятный торт из ванильного мороженого с прекрасной нежной текстурой, с добавлением темного печенья и целых кусочков сочной вишни. В середине десерта скрыт вкусный сюрприз, ведь стоит лишь отрезать кусочек, и вы сразу увидите огромное количество вишневого джема. Завершает всю эту необыкновенную композицию корочка из хрустящего шоколада, полностью окутывающая мороженое.
Кроме отличного вкуса "BANKET DELUXE", способ его подачи также необычен. Прост, но очень интересен. Для начала необходимо оставить десерт на 30 минут при комнатной температуре, чтобы он подтаял. Затем сожмите ведерко, пока не услышите легкий хруст. Снимите крышку, защитную мембрану и переверните на посуду, в которой будете подавать – и все, торт-мороженое готов. Угощайте близких и друзей и наслаждайтесь сами.
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