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Серебряные серьги: их особенности и достоинства

Комерційна 25-ноя, 2021, 19:139 prov 53

Для себя и для других

Существует мнение, что украшения можно разделить на две категории: носимые "для себя" и "для других". "Для себя" дамы унизывают пальцы перстнями, украшенными драгоценными, переливающимися, таинственными самоцветами.

Чтобы порадовать самих себя, надевают на запястья массивные браслеты или тончайшие нежные цепочки. Одним словом, украшения "для себя" - те, что ежеминутно мелькают перед глазами хозяйки и доставляют ей бесконечное удовольствие.
Шейные украшения: ожерелья, колье, бусы, подвески и кулоны, а также всевозможные клипсы и, конечно, - серебряные серьги.
Что касается серьг - гвоздик, то они относятся к категории "для других". Значит, взгляд владелицы не останавливается на аксессуарах, а вот для окружающих они - на виду. Это, правда, не мешает хозяйке перебирать жемчуга руками или теребить в волнении сербрянные сережки гвоздики...
Серьги-пуссеты
Кстати, именно серьги пусеты серебро способны подчеркнуть красоту лица, удачную прическу и макияж.
Противоречивый аксессуар - серьги. Массивные, длинные, перегруженные деталями - они, несомненно, старят. Звеняще-цыганские - навевают легкомысленное весеннее настроение. С английским замком, классика - ежедневно в офис. Жемчужные - для невест, золотые сережки гвоздики - "и в пир, и в мир".
Именно маленькие и, на первый взгляд, скромные серьги-пуссеты (в просторечии - гвоздики) - обязательны в ювелирном гардеробе каждой женщины, независимо от ее возраста, профессии, национальности и социального положения. Как дорогие духи. Как туфли-лодочки. Как маленькое черное платье. На серьги-гвоздики золотые цена невысока, а ценность их как аксессуара - велика.
Девочке-первоклашке родители прокололи ушки. Ребенок рад и горд своей "взрослостью". Но украшения в школу носить нельзя. Висят, звенят, отвлекают, могут зацепиться... Малышка бесконечно расстроена и горько рыдает. Что делать? Крошечные золотые серьги гвоздикикупить, и учитель не придерется!
Дочь-студентка впервые едет с подругами на юг. Опасаясь мошенников и грабителей, вы просите ее оставить дома все драгоценности, снять кольца, подаренные на совершеннолетие. Но девушки стремятся быть модными, красивыми, привлекательными и украшать себя!
Посоветуйте ей взять с собой неприметные, но милые, украшенные блестящими камешками, золотые серьги гвоздики. Дочь останется довольна!
В вашей компании строгий дресс-код? Работницам не разрешается надевать любимые серебряные перстни, бренчать индийскими браслетами и привлекать внимание к собственной персоне крупными кулонами?
Что ж, приколите к блузке маленькую винтажную брошь и вденьте в уши серьги-гвоздики серебрянные, цена на которые вполне приемлема для каждого. Вы не будете выглядеть скучно, и работодатель оценит ваш вкус.
Одним словом:
- можно к любому наряду,
- в любой обстановке крошечные,
- стильные и разнообразные,
- серебряные серьги гвоздики купить и надеть!
Не лишайте себя маленьких удовольствий! Носите украшения каждый день!
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