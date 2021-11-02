Серебряные серьги: их особенности и достоинства

Для себя и для других

Существует мнение, что украшения можно разделить на две категории: носимые "для себя" и "для других". "Для себя" дамы унизывают пальцы перстнями, украшенными драгоценными, переливающимися, таинственными самоцветами.

Серьги-пуссеты