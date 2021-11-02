Серебряные серьги: их особенности и достоинства

Для себя и для других
Существует мнение, что украшения можно разделить на две категории: носимые "для себя" и "для других". "Для себя" дамы унизывают пальцы перстнями, украшенными драгоценными, переливающимися, таинственными самоцветами.Чтобы порадовать самих себя, надевают на запястья массивные браслеты или тончайшие нежные цепочки. Одним словом, украшения "для себя" - те, что ежеминутно мелькают перед глазами хозяйки и доставляют ей бесконечное удовольствие.
Шейные украшения: ожерелья, колье, бусы, подвески и кулоны, а также всевозможные клипсы и, конечно, - серебряные серьги.
Что касается серьг - гвоздик, то они относятся к категории "для других". Значит, взгляд владелицы не останавливается на аксессуарах, а вот для окружающих они - на виду. Это, правда, не мешает хозяйке перебирать жемчуга руками или теребить в волнении сербрянные сережки гвоздики...
Серьги-пуссеты
Кстати, именно серьги пусеты серебро способны подчеркнуть красоту лица, удачную прическу и макияж.
Противоречивый аксессуар - серьги. Массивные, длинные, перегруженные деталями - они, несомненно, старят. Звеняще-цыганские - навевают легкомысленное весеннее настроение. С английским замком, классика - ежедневно в офис. Жемчужные - для невест, золотые сережки гвоздики - "и в пир, и в мир".
Именно маленькие и, на первый взгляд, скромные серьги-пуссеты (в просторечии - гвоздики) - обязательны в ювелирном гардеробе каждой женщины, независимо от ее возраста, профессии, национальности и социального положения. Как дорогие духи. Как туфли-лодочки. Как маленькое черное платье. На серьги-гвоздики золотые цена невысока, а ценность их как аксессуара - велика.
Девочке-первоклашке родители прокололи ушки. Ребенок рад и горд своей "взрослостью". Но украшения в школу носить нельзя. Висят, звенят, отвлекают, могут зацепиться... Малышка бесконечно расстроена и горько рыдает. Что делать? Крошечные золотые серьги гвоздикикупить, и учитель не придерется!
Дочь-студентка впервые едет с подругами на юг. Опасаясь мошенников и грабителей, вы просите ее оставить дома все драгоценности, снять кольца, подаренные на совершеннолетие. Но девушки стремятся быть модными, красивыми, привлекательными и украшать себя!
Посоветуйте ей взять с собой неприметные, но милые, украшенные блестящими камешками, золотые серьги гвоздики. Дочь останется довольна!
В вашей компании строгий дресс-код? Работницам не разрешается надевать любимые серебряные перстни, бренчать индийскими браслетами и привлекать внимание к собственной персоне крупными кулонами?
Что ж, приколите к блузке маленькую винтажную брошь и вденьте в уши серьги-гвоздики серебрянные, цена на которые вполне приемлема для каждого. Вы не будете выглядеть скучно, и работодатель оценит ваш вкус.
Одним словом:
- можно к любому наряду,
- в любой обстановке крошечные,
- стильные и разнообразные,
- серебряные серьги гвоздики купить и надеть!
Не лишайте себя маленьких удовольствий! Носите украшения каждый день!