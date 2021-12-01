Політика не лише брудна справа, а й ...заразна...

Дуже часто ми чуємо і бачимо, як політичні лідери та партії займаються художньою самодіяльністю і самі собі малюють рейтинги та моніторинги. Та слід називати біле - білим, а чорне - чорним, або - потрібно мухи відділити від котлет.

Упродовж жовтня, листопада 2021 року різні інституції провели всеукраїнське опитування громадської думки. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки в середньому (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 12%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.



Рейтинг партій на виборах до Верховної Ради України за останні три тижні вперед виривалися дві партії: або попереду йшла "Слуга народу", або "ЄС".



Наводиться рейтинг партій на виборах до Верховної Ради України, якби у виборах брали участь зазначені партії. Відносно найвищу підтримку мають чотири партії: «Європейська солідарність» (13,9% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором), «Слуга народу» (відповідно, 13,7% і 15.5%), «Батьківщина» (12% і 13,6%) та «ОПЗЖ» (11,5% і 13%).

Далі йдуть «Сила і честь» (7,6% і 8,6%), «Наші» (5% і 5,7%), РПЛ (4,9% і 5,6%), «Українська стратегія Гройсмана» (4,9% і 5,6%). Партія «Свобода» має 3,9% і 4,4%.

Інші партії не добирають і одного відсотка.

Варто зазначити, що за формальними ознаками рейтинги політичних сил у групі лідерів відрізняються в межах статистичної похибки.

Загалом рейтинг партій, що долають 5-відсотковий бар'єр, серед тих громадян, які визначилися, виглядав би так:

Водночас автори дослідження наголошують, що відрив між партіями, які ідуть впритул одна до одної, коливається у межах статистичної похибки.