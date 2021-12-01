Як у давнину матюкалися українці





У аванґардовому журналі “Відрижка”, що видає українська молодь у Польщі, надруковано теоретичну розвідку в добряче призабуту й занедбану практиками царину української лайки, що дає деякі настанови із її вживання… А щоб її позбирати, то молодь опитала не лише сільських бабів, а й вихідців із хуторів, які зараз проживають у місті. І якби вони не приховували б своєї минувшини чи походження - їх видає лайка. Відгукнулося охочих чимало..

Система української лайки ґрунтується геть на інших засадах, аніж лайка московська. Кацапські “матюки” – грубі, брутальні, сексоцентричні або ж відгенітальні. У країнці ж, переважно, посилають людину, яка остогидила - в сраку. “Матюки” українські – копроректального типу, вони пов’язані з актом дефекації, з ефекторним органом та продуктом цього акту. Цим українська лайка близька до лайки европейської. Порівняйте: французьке Мerde, німецьке Scheisse, Dreck, Lecken Sie mir Arsch, польське G?wno. Термін копроректальний не є цілковито адекватним, бо образотворчою функцією народ наділяє не rectum як такий, і не anus, а СРАКУ в широкому розумінні цього слова, насамперед обидва Musculus gluteus maximus. На доказ цього опитані навели той факт, що демонстрування оголених сідниць традиційно є найефективнішим ендшпільним ходом у міжсусідському конфлікті “за межу” чи “за курку”.

Одначе перейдемо від сухих дефиніцій до зеленого дерева практичних настанов. Отож, якщо є потреба дати стислу й високоемоційну оцінку якоїсь особи, предмета, ситуації чи процесу, українці вживають слова: гімно, гімно собаче, срака, гімнюк(-х), (гімнючка), засранець (засранка). Іноді, для означення молодших за вас осіб, вживають позасистемне слово сцикун (сцикуха).

Для відтінення чиєїсь неправоти, як арґумент у суперечці, побажання тощо, вживаються фразеологізми: “поцілуй мене в сраку!”, “поцілуй собаку в сраку!”, “йди ти в сраку!”