Рівне:

Створення та просування сайтів

Українська каратистка найкраща у світі: Терлюга очолила світовий рейтинг

Спорт 06-дек, 2021, 12:259 prov 0
Всесвітня федерація карате опублікувала оновлений рейтинг спортсменів. Срібна медалістка Олімпійських ігор у Токіо Анжеліка Терлюга названа найкращою каратисткою у світі у ваговій категорії до 55 кілограмів.


Українка вкотре найкраща

Українка знову очолила рейтинг, попри те, що їй не вдалося перемогти ні на Олімпіаді, ні на чемпіонаті світу. В обох фінальних сутичках вона поступилася представниці Болгарії Івет Горановій.
Терлюги розташувалася на 10 сходинці. У світовій класифікації Анжеліка випереджає каратистку з Бразилії Валерію Кумідзакі, а також росіянку Анну Чернишову.
Українці вперше вдалося очолити світовий рейтинг у 2018 році.
Також ще 5 представників України потрапили до топ-10 світового рейтингу.
Станіслав Горуна опинився на третій сходинці у вазі до 75 кілограмів. Різван Талібов займає шосте місце у вазі від 84 кілограмів. Також на шосту сходинку піднялася Аніта Серьогіна в категорії до 61 кілограмів. Галина Мельник – сьома у вазі до 68 кілограмів. Катерина Крива розмістилася на дев'ятому місці у ваговій категорії до 50 кілограмів.
Схожі новини
Заб Джуда хоче зустрітися із Цзю
Спорт

Заб Джуда хоче зустрітися із Цзю

Український боксер визнаний найкращим серед любителів
Спорт

Український боксер визнаний найкращим серед любителів

Найвищою серед українських тенісистів у світових рейтингах залишається Еліна Світоліна
Спорт

Найвищою серед українських тенісистів у світових рейтингах залишається Еліна Світоліна

”Манчестер ­Юнайтед” — найбагатший
Спорт

”Манчестер ­Юнайтед” — найбагатший

Рейтинг від спортивних журналістів
Спорт

Рейтинг від спортивних журналістів

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Вгору