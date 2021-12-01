В Ілона Маска ЗМІ та жителі соцмереж діагностували – кризу середнього віку

Вже кілька днів у соцмережах активно обговорюють зовнішність Ілона Маска. А причиною стали фото зроблені 1 грудня в аеропорту Майамі репортерами DailyMail. Деякі редитори припустили, що у Маска настала криза середнього віку, яку мільярдер намагається компенсувати змінами у зовнішності та різними неземними ідеями, які коли-небудь мають збутися.
Журналісти з DailyMail вважають, що Маск зробив собі пересадку волосся, оскільки ще в молодості інженер почав лисіти, що підтверджують архівні фотографії, що гуляють по мережі. Користувачі, зрозуміло, теж не пропустили можливість пожартувати з цього моменту.
Журналісти з DailyMail вважають, що Маск зробив собі пересадку волосся, оскільки ще в молодості інженер почав лисіти, що підтверджують архівні фотографії, що гуляють по мережі. Користувачі, зрозуміло, теж не пропустили можливість пожартувати з цього моменту.
Найбагатша людина планети, яка завжди мала «звичайну» зачіску, мабуть, вирішила спробувати щось нове: тепер на голові у нього густа шевелюра, і начисто поголені боки. Вийшло схоже на “британку” – зачіску, популярну в другій половині минулого століття.
Багато користувачів відзначили, що тепер Ілон нагадує Зорга – головного лиходія з фільму «П’ятий елемент», якого виконав Гері Олдмен, а інші знайшли схожість із персонажами серіалу «Гострі картузи».
Криза середнього віку — термін, яким сучасні науковці визначають психологічний стан невпевненості в житті людини, переважно у віці від 30 до 55 років. Вперше описана Еліотом Жаком в 1965 році. В декого він протікає абсолютно безсимптомно, - в тих людей, які сприймають життя, як належне. А в інших занадто виражено: людина реагує на критику, зауваження, думку оточуючих. Людині хочеться чогось надзвичайного. Та основна критерія цього стану ( погоджуються на 69,8 % усіх психологів) - є те, що людина вважає, що вона варта більшого, що вона чогось не досягла, або її десь недооцінили. Таку людину тягне постійно на глобальні зміни, кардинальні повороти та глобальні подвиги, які б неодмінно засвідчили б їхню перевагу. (Це щось на прикладі Дон Кіхота Ламанчєского). Психологи кажуть, що це люди, які мають занадто завищену самооцінку, або люди - "нарциси". А де хто взагалі вдаряється в цей період в магію, п'янство, хамство - стає вульгарною та брутальною людиною. Еліот вважав, що криза цього типу притаманна будь яким верствам населення - не залежно від їхнього положення, професії і статусу.