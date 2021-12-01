В Ілона Маска ЗМІ та жителі соцмереж діагностували – кризу середнього віку

Вже кілька днів у соцмережах активно обговорюють зовнішність Ілона Маска. А причиною стали фото зроблені 1 грудня в аеропорту Майамі репортерами DailyMail. Деякі редитори припустили, що у Маска настала криза середнього віку, яку мільярдер намагається компенсувати змінами у зовнішності та різними неземними ідеями, які коли-небудь мають збутися.

Журналісти з DailyMail вважають, що Маск зробив собі пересадку волосся, оскільки ще в молодості інженер почав лисіти, що підтверджують архівні фотографії, що гуляють по мережі. Користувачі, зрозуміло, теж не пропустили можливість пожартувати з цього моменту.



Найбагатша людина планети, яка завжди мала «звичайну» зачіску, мабуть, вирішила спробувати щось нове: тепер на голові у нього густа шевелюра, і начисто поголені боки. Вийшло схоже на “британку” – зачіску, популярну в другій половині минулого століття.



Багато користувачів відзначили, що тепер Ілон нагадує Зорга – головного лиходія з фільму «П’ятий елемент», якого виконав Гері Олдмен, а інші знайшли схожість із персонажами серіалу «Гострі картузи».