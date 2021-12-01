Чому не варто загравати з нечистю?

Напередодні великого та світлого свята Різдва Христового ми завжди переглядаємо власні позиції і міркуємо, чи правильно та чи по-християнськи ми живемо. Одразу на думку спадають ті вчинки, які не дають спокою в душі. У такі моменти ми питаємо в Бога, що потрібно змінити, аби життя стало кращим?

Разом з тим, багато людей вірять в те, що можна дізнатися свою долю чи прибавити її, звернувшись до гадалок, придумують собі різні талісмани, екзотичні тварини чи птахи, домовичків, німф, фей і т.д. Адже в такі святкові дні особливо активізується і всяка нечиста сила, щоб осквернити свята своїми гаданнями, димками, шаманськими бубнами, свічками, різними символами та ритуалами. Свого часу наші предки відкинули усе це, прийнявши християнство. І, хто підтримує таку традицію, як гадання, знову повертається до того самого язичництва. Ми піднялися на голову вище. Ми прийняли християнство і просвітили свій розум. Тож християни повністю відкидають язичницькі звичаї, а, повертаючись назад, ми ніби опускаємось нижче того рівня, на якому ми є. По вірі людина приймає дуже багато, вірячи про те, що Христос прийшов на землю як Спаситель та Визволитель усього роду людського, він ніколи не залишить віруючу людину осторонь і завжди їй допоможе. Християнська Церква ніколи не визнавала ворожіння, як корисний спосіб отримання певних знань або досягнення будь-яких земних благ. Зазвичай ворожать на долю, також існує практика гадати для того, щоб дізнатися ім'я чоловіка (дружини) або отримати будь-яку іншу інформацію. У народній традиції мають місце безліч різних форм ворожіння. Наприклад, на картах, по руці, використовуючи фотографію або інші предмети. У народі є навіть традиція ворожити на Святки (дні, присвячені святу Різдва Христового). Всі ці практики викликають негативне ставлення з боку Церкви. Адже - це все є мерзота перед Богом. Християнство стверджує, що при ворожінні людина проявляє свою вільну волю в зверненні до бісівських силам. За вченням християнства це не може зробити благотворний вплив на людську душу, тому практика гадань і заборонена Церквою. Бо практика показує, що в які предмети, птахи, тварини, ідоли людина вірила чи поклонялась - те їй ввижалося, переслідувало, від того вона і страждала.

Християнство вчить, що людині не зовсім корисно знати своє майбутнє, так як це може шкодити прагненню до морального вдосконалення особистості. Звернення до темних сил буття світу не може викликати позитивні відгуки з боку Церкви. Навіть жартівливі ворожіння, чи загравання з різними шарлатанками, які створюють таємничу атмосферу і видають себе за когось, згідно з рекомендаціями Церкви, не повинні мати місце в житті християнина.

Іноді в гадательних обрядових сторонах згадуються імена Бога або святих. Церква вважає це блюзнірським, адже немає нічого спільного у світла з темрявою. Вирази в заклинаннях і ворожіннях, що зводять розум людини до християнських особистостям, насправді не мають нічого спільного з православною практикою молитовного звернення до Бога.

У кожної людини є своя аура, захист від нечисті, яку намолили їй бабуся, батьки, діти чи сама людина. Через таку ауру нечисть не має доступу до людини до того часу, поки вона буде не нарушена. Коли вона звертається чи вірить у різне непотрібство, то нечиста сила обов'язково візьме за це плату. Адже "...злодій приходить, як тільки щоб украсти, вбити, й погубити. Я прийшов, щоб життя мали..."