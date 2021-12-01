"Живе, як звичайний пенсіонер"...

інтерв'ю Гордону він сказав, що "добрий артист, - це як падаюча зірка, та згорівший метеорит, який ніколи вже не повернеться на небо"...

У Моїсеєва є 120-метрова квартира в центрі Москви, у якій він переважно й живе. Йому допомагає покоївка. Також, за словами Гороха, у Моїсеєва є квартира в Болгарії, в одному будинку зі співачкою Лолітою Мілявською, та апартаменти в Юрмалі.Горох розповів, що Моїсеєв отримує пенсію 25 тис. руб. (приблизно 9,7 тис. грн. – "ГОРДОН")."Плюс він нещодавно почав отримувати доплату до пенсії як заслужений артист Росії – 30 тис. руб. (приблизно 11,7 тис. грн. – "ГОРДОН"). Для нього ці гроші пристойна підмога. Йому цілком вистачає, щоб платити зарплату помічниці. Плюс поруч Алла Борисівна й Неля Кобзон, які завжди з ним на зв'язку і не раз допомагали йому фінансово", – зізнався директор співака.Борис Моїсеєв народився 4 березня 1954 року в Могильові. Він радянський і російський співак, танцівник, хореограф. Має звання заслуженого артиста Російської Федерації (2006). У 2010 році у Моїсеєва стався інсульт. На надокучливі закиди таблоїдів і "жовтої преси" колишня зірка не раз відповідав, що якби повернути життя назад, то він би неодмінно його приділив виключно своїй сімї, бо життя занадто коротке, щоб сунути носа в чужу білизну. Разом з тим, артист, танцюрист та шоумен, який намагався час від часу дивувати навколишніх своїми нетрадиційними підходами - пильно та ретельно спостерігає за обстановкою шоубіз, хоча розуміє. що туди йому дорога закрита. Якось в