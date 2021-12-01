Рівне:

Створення та просування сайтів

"Живе, як звичайний пенсіонер"...

Про це 23-дек, 2021, 11:139 swet 74

Останнім часом ЗМІ вилили масу різноманітної інформації на колишню зірку та Легенду - Бориса Мойсеєва. Адже, оригінальні виступи, "коники" і трюки, які витворяв цей неординарний шоумен - відомі далеко за межами. За словами директора російського співака Бориса Моїсеєва - Гороха, виконавець витрачає свою пенсію на утримання покоївки. Директор російського співака Бориса Моїсеєва  розповів в інтерв'ю "Комсомольской правде", що 65-річний виконавець не планує повертатися на сцену.
"Борис відпочиває, лікується, живе, як звичайний пенсіонер. Бо вважає, що саме збалансоване харчування, лікувальні масажі продовжують життя людини. За ним постійно спостерігають лікарі, з якими він займається спеціальними вправами. Приймає гостей у своїй московській квартирі і сам ходить у гості", – розповів Горох.
Він зазначив, що Моїсеєв продав свій будинок у Барвисі ( разом з цуциком) ще за рік до хвороби, оскільки йому не подобалося жити за містом. Бо вважає, що така мега-зірка повинна мешкати в мегаполісі.
У Моїсеєва є 120-метрова квартира в центрі Москви, у якій він переважно й живе. Йому допомагає покоївка. Також, за словами Гороха, у Моїсеєва є квартира в Болгарії, в одному будинку зі співачкою Лолітою Мілявською, та апартаменти в Юрмалі.Горох розповів, що Моїсеєв отримує пенсію 25 тис. руб. (приблизно 9,7 тис. грн. – "ГОРДОН"). 
"Плюс він нещодавно почав отримувати доплату до пенсії як заслужений артист Росії – 30 тис. руб. (приблизно 11,7 тис. грн. – "ГОРДОН"). Для нього ці гроші пристойна підмога. Йому цілком вистачає, щоб платити зарплату помічниці. Плюс поруч Алла Борисівна й Неля Кобзон, які завжди з ним на зв'язку і не раз допомагали йому фінансово", – зізнався директор співака.
Борис Моїсеєв народився 4 березня 1954 року в Могильові. Він радянський і російський співак, танцівник, хореограф. Має звання заслуженого артиста Російської Федерації (2006). У 2010 році у Моїсеєва стався інсульт. На надокучливі закиди таблоїдів і "жовтої преси" колишня зірка не раз відповідав, що якби повернути життя назад, то він би неодмінно його приділив виключно своїй сімї, бо життя занадто коротке, щоб сунути носа в чужу білизну.  Разом з тим, артист, танцюрист та шоумен, який намагався час від часу дивувати навколишніх своїми нетрадиційними підходами - пильно та ретельно спостерігає за обстановкою шоубіз, хоча розуміє. що туди йому дорога закрита. Якось в інтерв'ю Гордону він сказав, що "добрий артист, - це як падаюча зірка, та згорівший метеорит, який ніколи вже не повернеться на небо"...
 
Схожі новини
Секс стає ліками на 31 хвилині "процесу"
Про це

Секс стає ліками на 31 хвилині "процесу"

Таємна природа зради. Чому чоловіки хочуть сексу, а жінки любові
Про це

Таємна природа зради. Чому чоловіки хочуть сексу, а жінки любові

Секс і вагітність
Про це

Секс і вагітність

Я, Максим і його хлопець Коля
Про це

Я, Максим і його хлопець Коля

Свінг: дами міняють кавалерів...
Про це

Свінг: дами міняють кавалерів...

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Календар
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Вгору