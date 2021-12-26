Традиційно на восьмий день після свята Різдва Христового відзначається велике свято – Обрізання Господнє.

Щороку 14 січня християни східного обряду відзначають Обрізання Господнє. Цей священний день вважається великим святом й традиційно настає на восьмий день після свята Різдва Христового. Тиждень після народження Ісуса Христа, за місцевими традиціями, необхідно було здійснити акт обрізання немовляти, як того й побажали ангели ще до його зачаття в утробі Діви Марії. Обряд обрізання був встановлений для всіх немовлят чоловічої статі. Він означав приналежність до народу, обраного Богом, через Авраама, з яким Бог Живий заключив вічний завіт. Вважалося, що хлопчик, який не пройшов цю процедуру, не належить до Єдиного Бога і Творця, не гідний до нього звертатися та є іновірцем. Старозавітне обрізання було прообразом християнського хрещення у воді.

А от апостол Павло вже в посланні до Римлян-язичників каже Юдеєві не поможе саме обрізання

"25 Обрізання корисне, коли виконуєш Закона; а коли ти переступник Закону, то обрізання твоє стало необрізанням. 26 Отож, коли необрізаний зберігає постанови Закону, то чи не порахується його необрізання за обрізання? 27 І необрізаний з природи, виконуючи Закона, чи не осудить тебе, переступника Закону з Писанням і обрізанням? 28 Бо не той юдей, що є ним назовні, і не то обрізання, що назовні на тілі, 29 але той, що є юдей потаємно, духово, і обрізання — серця духом, а не за буквою; і йому похвала не від людей, а від Бога. Юдеї й погани однаково грішні 3Отож, що має більшого юдей, або яка користь від обрізання?"

Новозавітні християни вже не підпадають під дію Старого Завіту, та обрізання більше не потрібне. Про це йдеться в ряді новозавітних уривків, серед яких Дії 15; Галатам 2:1-3; 5:1-11; 6:11-16; 1 Коринтянам 7:17-20; Колосянам 2:8-12 і Филип’янам 3:1-3. Як проголошується в цих уривках, звільнення від наших гріхів – це результат віри у Христа; спасає здійснений Ним подвиг на хресті, а не дотримання зовнішнього обряду. Навіть Закон визнавав, що самого обрізання недостатньо, щоб догодити Богові, Який вказав на необхідність «обрізати» серця (Второзаконня 10:16; пор. з Римлянам 2:29). Учинки тіла марні у спасінні (див. Галатам 2:16).

Язичники, як і завжди, і собі справляли щось у це свято, щоб поприймати участь (пошаманить). Бо у них причина майже не щодня. Вони кадили, брязкали, витанцьовували. У ніч на 14 січня дівчата ворожать, не знаючи, або забуваючи, що ворожбитство тяжкий гріх, за який прийдеться колись комусь відповісти. Це все запозичено із язичницьких культів.

Разом з тим, цього дня за тим же юліанським календарем настає Новий рік, який в Україні називають Старим Новим роком. У давнину у слов’ян, як і в багатьох землеробських народів Європи, рік розпочинався навесні. Водночас цього дня вшановується пам’ять одного з найвідоміших святих – Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської в Малій Азії, великого законодавця чернечого життя, одного з Отців Церкви, який жив у ІV столітті. Саме Василію приписується винайдення іконостасу, він є автором тексту літургії Василія Великого та автором молитов, численних проповідей і листів у православ'ї.

На сьогодні ключовим є принцип «обрізання» серця. Тому святий первомученик Степан робить закид членам синедріону: “Ви, твердошиї та необрізані серцем і вухом! Ви завжди противитеся Духові Святому” (Ді. 7, 51)

І Старий і Новий Заповіти говорять про обрізання та про євреїв, як народу вибраного в Бога. Разом з тим, апостол Павло, який називав себе апостолом язичників в "Посланні До римлян", які були заможні, але необтесані і відсталими в релігійних питаннях, бо поклонялися Пантеону неіснуючих богів (Це гарно показано у фільмі