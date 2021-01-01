Олександр Параниця – володар кубка міста Сарни

Для визначення володаря кубка міста Сарни довелося, під егідою місцевого ШШК «Дебют», провести 12 етапів відбору упродовж 2021 року. За їх результатамиі було визначено 16 фіналістів, що розіграли основну нагороду.Змагання проходили за олімпійською системою, що складалася з двох партій (білими і чорними фігурами) з контролем часу по 15 хвилин кожному учаснику на партію. В разі однакової кількості очок (1:1) в очному поєдинку призначалась додаткова партія ( армагеддон) з контролем часу 5 хвилин білим і 4 хвилини чорним. У випадку нічиєї переможцем був шахіст, що грав чорними фігурами. Право вибору кольору фігур встановлювалося жеребкуванням.Несподіванки почалися уже з 1/8 фіналу коли зазнали поразок обоє минулорічних фіналістів. Так Віктор Параниця з рахунком 2-0 поступився Юрію Корсуну, а Олександр Абрамчук з таким же рахунком зазнав поразки від Андрія Клімцова. Решта партій цієї стадії завершилися так: Володимир Галаган – Іван Зань 0,5-1,5, Олексій Жакун – Віктор Курачик 2-0, Віктор Юрчук – Андрій Чернецов 0-2, Василь Якимчук – Віталій Годунко 2-0, Олександр Параниця – Віктор Сергійчук 2-0, Анатолій Кінчур – Микола Копищик 2-1.Захоплююче і цікаво пройшли матчі 1/4 фіналу Олександр Параниця - Василь Якимчук 2-1, Зань Іван – Юрій Корсун 1,5-0,5, Олексій Жакун - Андрій Чернецов 2-0, долю зустрічу Анатолій Кінчур – Андрій Клімцов вирішило 2 секунди у додатковій партії армагедону на користь Анатолія.Надзвичайно напруженими вийшли півфінали, де Олександр Параниця з рахунком 1,5-0,5 переграв Анатолія Кінчура, а в зустрічі Олексій Жакун – Іван Зань двічі доводилося серйозно втручатися судді, а також вдруге перегравати третю партію армагедону. Зрештою Олексій Жакун схилив таки шальки терезів на свій бік.Фінал обіцяв бути гострим і безкомпромісним, однак Олександр Параниця досить таки професійно та грамотно впорався з непоступливим Олексієм Жакуном 2-0. Матч за бронзову нагороду виграв у Анатолія Кінчура з рахунком 1,5-0,5 Іван Зань. П'яте місце завоював Андрій Чернецов.1.Параниця Олександр - володар кубка2.Жакун Олексій - фіналіст3.Зань Іван - бронзовий призер4.Кінчур Анатолій5.Чернецов Андрій6.Клімцов Андрій7.ЯкимчукВасиль8.Корсун Юрій9.Параниця Віктор10.Копищик Микола11.Сергійчук Віктор12.Курачик Віктор13.Абрамчук Олександр14.Галаган Володимир15.ГодункоВіталій16.Юрчук ВікторОлександр АБРАМЧУК, Сарни.