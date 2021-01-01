«Поставте вічне в пріоритет» - Олександр Коток

22 січня пройшла обласна звітно-виборча конференція Церков ХВЄ. На ній було переобрано старшим пресвітером об’єднання церков УЦХВЄ Рівненської області Олександра Адамовича ще на чотири роки.
Інформаційна довідка:
Олександр Адамович Коток народився 1 вересня 1970 року в с. Тинне Сарненського району Рівненської області у віруючій сім’ї
У 1994 році одружився. Разом із дружиною Тетяною виховують семеро дітей.
У 1999 році був обраний, а через рік рукопокладений на служіння пресвітера церкви ХВЄ с. Тинне. Упродовж 2010-2014 років виконував служіння старшого пресвітера
Сарненського р-ну.
У 2009 році в Київському Біблійному Інституті здобув ступінь бакалавра пасторського служіння.
Упродовж 2010-2013 років навчався у Львівській Богословській Семінарії за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр богослов’я».
З 2014 року став заступником старшого єпископа Михайла Паночка по регіону.
Олександр Адамович Коток народився 1 вересня 1970 року в с. Тинне Сарненського району Рівненської області у віруючій сім’ї
У 1994 році одружився. Разом із дружиною Тетяною виховують семеро дітей.
У 1999 році був обраний, а через рік рукопокладений на служіння пресвітера церкви ХВЄ с. Тинне. Упродовж 2010-2014 років виконував служіння старшого пресвітера
Сарненського р-ну.
У 2009 році в Київському Біблійному Інституті здобув ступінь бакалавра пасторського служіння.
Упродовж 2010-2013 років навчався у Львівській Богословській Семінарії за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр богослов’я».
З 2014 року став заступником старшого єпископа Михайла Паночка по регіону.
23 грудня 2017 року обраний старшим пресвітером Рівненського обласного об’єднання ХВЄ. Сьогодні його переобрали на новий термін. "Поставте вічне в пріорітет"...