«Поставте вічне в пріоритет» - Олександр Коток

22 січня пройшла обласна звітно-виборча конференція Церков ХВЄ. На ній було переобрано старшим пресвітером об’єднання церков УЦХВЄ Рівненської області Олександра Адамовича ще на чотири роки.

Інформаційна довідка:

Олександр Адамович Коток народився 1 вересня 1970 року в с. Тинне Сарненського району Рівненської області у віруючій сім’ї

У 1994 році одружився. Разом із дружиною Тетяною виховують семеро дітей.

У 1999 році був обраний, а через рік рукопокладений на служіння пресвітера церкви ХВЄ с. Тинне. Упродовж 2010-2014 років виконував служіння старшого пресвітера

Сарненського р-ну.

У 2009 році в Київському Біблійному Інституті здобув ступінь бакалавра пасторського служіння.

Упродовж 2010-2013 років навчався у Львівській Богословській Семінарії за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр богослов’я».

З 2014 року став заступником старшого єпископа Михайла Паночка по регіону.