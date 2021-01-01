Как правильно выбрать размер обуви

Многие бояться покупать обувь в интернет магазине, ведь угадать с размером довольно сложно. Даже, когда вы приходите на рынок, то зная свой размер вам не всегда подходит та обувь, которую вам предлагают. На размер обуви может влиять множество факторов и каждый производитель определяет его по своему. В этом нет ничего плохого, но вам как покупателю, каждый раз сложно сориентироваться. И хорошо, когда вы покупаете обувь на рынке или в магазине. Но все чаще приходиться сталкиваться с онлайн покупками и это уже настоящая проблема. Но нет ничего сложно в выборе обуви в живую.

В этой статье мы рассмотрим основные этапы выбора обуви в онлайн магазине и разберемся как подобрать размер, который идеально вам подойдет.

Первое, что вам необходимо сделать это определить размер свой стопы. Да, мало знать размер вашей ноги. Необходимо понимать, что у разных брендов размер определяется по разному и возможно ваш стандартный размер будет вам или маломерить или оказаться слишком большим.

Измерить размер стопы не сложно, для этого нет определенных методик и вы можете найти как это сделать в интернете. Но главное, учитывайте, что ноге человека свойственно наливаться, а это значит, что к вечеру стопа становиться больше. И если вы выбираете обувь в которой ходите в течении дня, или много времени проводите на ногах или занимаетесь спортом, то лучше делать подобные замеры вечером, что бы вам было комфортно в такой обуви в любое время.

Кроме того, стоит помнить о том, что человек растет в течении жизни, его размер ноги тоже может измениться. К примеру нога может стать шире. Поэтому, если у вас всегда был 37 размер, а вы намеряли что-то, что не подходит в эти рамки это абсолютно нормально.

После того, как замеры произведены вам необходимо сориентироваться в том какой это размер для конкретного бренда. Плюс стоит в том, что вам не нужно искать эту информацию где либо. На сайте интернет магазина обуви, где вы собрались покупать обувь вы сразу же найдете таблицу в которой сможете найти размер вашей стопы и отыскать размер обуви, который вам подойдет в конкретной модели. Это очень удобно, ведь вам не нужно искать никаких дополнительных материалов.

Если вы последуете такому простому совету в выборе обуви, то у вас не возникнет никаких проблем при заказе. Выбирать обувь в интернете гораздо проще, ведь она имеет не только гораздо больший выбор, но и куда большую линейку размеров. Именно поэтому многие сейчас переходят на онлайн покупки и остаются довольны, ведь сегодня подобрать обувь в интернете не так уж и сложно.