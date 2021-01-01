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Тинне - ЧЕМПІОН!

Рівненська область / Спорт 25-янв, 2022, 12:579 swet 46
 
У Тинненському ліцеї, що на Сарненщині, 23 січня пройшли чергові змагання з волейболу – 5 тур ІІ кола. V тур Відкритого чемпіонату Сарненського району з волейболу серед чоловічих команд Вищої ліги. Неочікувано тинненська команда «Случ» з рахунком 1:2 перемогла рівненську команду «Легіонер».
Загальна турнірна таблиця поєдинку:
«Легіонер» Рівне – Тинене «Случ» - 1:2
«Сокіл» Немовичі – «Легіонер» Рівне – 0-2
"Маяк" Зносичі - "Сокіл" Немовичі - 0:2
"Сокіл" Немовичі - "Сокіл" Осова - 2:1
"Случ" Тинне - "Сокіл" Немовичі - 0:2
"Маяк" Зносичі - "Случ" - Тинне 0:2
Змагання будуть продовжувати і надалі. Усім учасникам перегонів бажаємо успіху!

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