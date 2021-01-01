Тинне - ЧЕМПІОН!

У Тинненському ліцеї, що на Сарненщині, 23 січня пройшли чергові змагання з волейболу – 5 тур ІІ кола. V тур Відкритого чемпіонату Сарненського району з волейболу серед чоловічих команд Вищої ліги. Неочікувано тинненська команда «Случ» з рахунком 1:2 перемогла рівненську команду «Легіонер».

Загальна турнірна таблиця поєдинку:

«Легіонер» Рівне – Тинене «Случ» - 1:2

«Сокіл» Немовичі – «Легіонер» Рівне – 0-2

"Маяк" Зносичі - "Сокіл" Немовичі - 0:2

"Сокіл" Немовичі - "Сокіл" Осова - 2:1

"Случ" Тинне - "Сокіл" Немовичі - 0:2

"Маяк" Зносичі - "Случ" - Тинне 0:2

Змагання будуть продовжувати і надалі. Усім учасникам перегонів бажаємо успіху!



