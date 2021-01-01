На міжнародному турнірі рівнянин здобув золоту медаль

Вихованець ДЮСШ №1 міста Рівного Артур Бойчук на змаганнях продемонстрував усі свої вміння та зумів вибороти найвищу нагороду –золоту медаль.Зазначимо, що на шляху до перемоги Артур здолав потужних борців з Вірменії, Литви та з міста Вінниця.Підготував спортсмена до змагань – тренер Михайло Литвинчук.Щиро вітаємо борця та тренера з перемогою!