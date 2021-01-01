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На міжнародному турнірі рівнянин здобув золоту медаль

Рівненська область / Спорт 26-янв, 2022, 14:299 prov 146
У Запоріжжі відбувся міжнародний турнір із греко-римської боротьби імені майстра спорту Євгена Трухіна, - повідомляють в Управлінні у справах сім'ї, молоді та спорту.


Вихованець ДЮСШ №1 міста Рівного Артур Бойчук на змаганнях продемонстрував усі свої вміння та зумів вибороти найвищу нагороду –золоту медаль.
Зазначимо, що на шляху до перемоги Артур здолав потужних борців з Вірменії, Литви та з міста Вінниця.
Підготував спортсмена до змагань – тренер Михайло Литвинчук.
Щиро вітаємо борця та тренера з перемогою!
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