Важность SEO-продвижения сайта для бизнеса

SEO – поисковая оптимизация – является одним из наиболее эффективных инструментов продвижения сайта в Сети. Если сравнивать с другими каналами раскрутки (контекстная реклама, SMM) SEO нацелен на получение бесплатного трафика из поисковиков. Поисковая оптимизация включает в себя комплекс мер, направленных на повышение позиций веб-ресурса в выдаче в соответствии с определенными запросами. Основная задача SEO заключается в увеличении трафика и конверсии.

На практике онлайн-магазины, которые относятся к среднему бизнесу, получают до 80% органического трафика. Но добиться действительно эффективных результатов можно только в том случае, если поисковой оптимизацией займутся профессионалы. Раскрутка сайта в Киеве от Elit-web – гарантия качества и индивидуального подхода к проекту, независимо от целей и бюджета. Поисковая раскрутка дает результативное решение для компаний, которые хотят развивать бизнес онлайн. Локальное SEO ориентировано на применение расширенных механизмов, определяющих географическое положение большинства запросов.

Почему поисковое продвижение так важно для бизнеса

Анализ сайта, тематики и конкурентов имеет большое значение для следующих видов проектов:

· онлайн-магазины;

· доски объявлений;

· новостные порталы;

· корпоративные сайты;

· форумы;

· сервисы;

· визитки.

Предварительно SEO-специалист должен проанализировать предлагаемый товар или услугу, оценить веб-ресурс, чтобы понять, какие работы будут проводиться сразу. На этом этапе формируется стратегия продвижения с детальным планом. Специалист должен проанализировать общую видимость ресурса в Сети, причем не только по высокочастотным запросам, но и по средне-, низкочастотным ключам.

Анализируются сайты конкурентов и лидеров рынка. Это позволит понять, на что обратить внимание в первую очередь. Производится анализ структуры лидеров в нише. Также нужно отметить запросы, в соответствии с которыми будут разрабатываться и оптимизироваться посадочные страницы. Все эти действия позволяют сразу определить, требует ли проект глобальных изменений. Возможно, возникнет необходимость замены системы управления контентом или адаптации ресурса под мобильные гаджеты.

Без грамотной оптимизации добиться серьезных успехов не удастся. SEO обеспечивает клиентскую лояльность и повышает доверие к бренду. Органический трафик, который магазин получает из бесплатного поиска, существенно превосходит по качеству тот, что дает контекстная реклама. Если пользователь сам находит то, что ему нужно, он проникается доверием к магазину. Кроме того, если сравнивать с той же контекстной рекламой, то стоимость одного лида значительно ниже. Хотя поисковое продвижение – платная услуга, но в итоге позволяет получить большую аудиторию при меньших вложениях.

Грамотный подход к реализации оптимизации гарантирует окупаемость вложений. Если рассматривать SEO в долгосрочной перспективе, то высокий охват целевой аудитории обеспечит больше продаж при относительно небольших инвестициях. Контекстная реклама позволяет сразу привлечь клиентов. Но как только инвестиции в рекламный бюджет прекращаются, трафик заканчивается. Что касается SEO, то этот инструмент обеспечивает долгоиграющий результат. Если вы прекратите заниматься поисковым продвижением, позиции вашего веб-ресурса долгое время будут оставаться на том же уровне. Нужно просто периодически обновлять контент, добавляя интересные материалы.