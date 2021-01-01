На 86-му році життя пішов з життя актор Леонід Куравльов

Видатний артист став відомим завдяки ролям у фільмах "Афоня", "Іван Васильович змінює професію", "Найчарівніша і найпривабливіша" та "Золоте теля".

За свою кар'єру в кіно Куравльов завжди дякував Шукшину, назвавши навіть сина на його честь Василем.

Нещодавно у Куравльова виявили запалення легенів. Також у нього були діагностовані проблеми з мозком після перенесеної хвороби.

Якось в одному з інтерв'ю він зазначив, про те, що якби все повернути, то він би не знімався б у фільмі «Вий». Хоча спочатку він був у захваті від творчісті Гоголя. Куравльов заявив, що він погодився зніматися, бо фільм спочатку задумувався як народна комедія, насичена здоровим гумором. Завдання якої було показати картини звичаїв і повсякденого життя народу, яка б перепліталась з казковістю та буйністю фантазії. І він, пригадував, ще "зелений" та в амбіціях був у захваті від того, що можна політати з Бабою Ягою. Та фільм вийшов просто страшним фільмом. Актор зазначив, що це єдиний фільм де б він сьогодні точно не знявся. Хоча "Вий" як перший радянський фільм жахів в результаті увійшов в історію світового кіно і по цей день фігурує в професійних рейтингах самих страшних фільмів.

Також він пов'язував усі подальші негаразди у своєму житті з тим, що він зіграв тут головну роль. На запитання ведучої телепередачі «Чому він так вважає?», він посміхнувшись сказав – «Не стоит заигр Ы вать с нечистой силой…»

За джерелами актор з початку січня перехворів короновірусною інфекцією, яка дала ускладнення на головний мозок.