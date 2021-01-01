Українці проти російських гастролерів

Російській комедійній артистці Олені Воробей відмовили у в’їзді на територію України через відвідування нею тимчасово окупованого Криму з порушенням українського законодавства. Російській комедійній артистці Олені Воробей відмовили у в’їзді на територію України через відвідування нею тимчасово окупованого Криму з порушенням українського законодавства.

При цьому артистка, яка раніше незаконно відвідувала Крим в обхід території України, скаржилася на те, що у 2017 році її протримали в аеропорту чотири години без туалету і води.

Вистава тоді у 2017му таки відбулася, однак без Олени Воробей. При цьому російському акторові Оскару Кучері, який летів разом із Воробей, в’їзд в Україну дозволили. В соцмережах українці писали, що її виступи не цікаві, в них багато "словоблудия ипустословия" тощо.

Олена Воробей - не перша і не остання російська акторка, яку українці не хочуть бачити в Укракїні і влаштовують саботаж.

Українці майже одноголосно підтримують ту позицію, що держава має забороняти в’їзд на свою територію та діяльність артистів, які підтримують агресію проти України.