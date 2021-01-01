Смесители для кухонной мойки Grohe: самые надежные модели до 3000 грн

Grohe укрепила свои позиции в качестве одного из лучших надежных производителей кухонных смесителей 21-го века. Товары бренда сочетают высококачественные материалы и фирменные технологии, такие как SilkMove и SpeedClean. А что самое приятно, эта сантехника является вполне доступной для украинского покупателя, в пределах 3000 грн (сравнить цены).





Выбирая изделие, предпочтение лучше отдавать моделям с покрытием из нержавеющей стали, а такое оснащение как аэратор и донный клапан позволят снизить расход воды на кухне.

Grohe BauEco 31680000

Элегантный и роскошный смеситель BauEco считается одной из самых популярных моделей Grohe с точки зрения дизайна и качества сборки. Эта цельная модель, относящаяся к доступному сегменту ценового диапазона с хромированной отделкой и изолированными внутренними водными каналами без свинца и никеля.

Несмотря на то, что гарантия на сантехнику предоставляется сроком на 6 лет, как показывает практика, такие смесители без нареканий функционирует и все 15. Модели с низкими изливами отлично подойдут для кухонь, где мойка расположена под окном, чтобы не закрывать весь вид. Общая высота смесителя составляет - 174 мм. Модель оснащена аэратором и керамическим картриджем.

Grohe BauEdge 31233001

Классические кухонные смесители с одной рукояткой, по-видимому, являются сильной стороной Grohe, в качестве примера можно привести модель 31233001. Сантехника BauEdge специально разработана для больших и глубоких кухонных раковин, оснащен изливом 15,1/16 дюйма с высокой дугой, который поможет вам легко наполнить большие кастрюли и сотейники.

Радиус действия смесителя также впечатляет, что позволит вам максимально использовать дополнительное пространство на раковине. Его стильная одинарная ручка с полным поворотом на 360° имеет встроенный аэратор, который позволяет сократить расход воды, ограничивая поток воды до 6,6 литров в минуту. Для быстрой установки сантехники на мойку производитель оснастил смеситель системой GROHE FastFixation Plus.

Grohe Eurosmart 23537002

Eurosmart 23537002, пожалуй, самый эстетически привлекательный смеситель среднего класса от Grohe, который однозначно подойдет тем, кто предпочитает минималистичный современный дизайн. Сочетание донного клапана и аэратора значительно повышают комфорт использования сантехники, а однорычажный захват позволяет удобно управлять потоком воды одной рукой.

Стильный смеситель изготовлен из цельной латуни с покрытием SuperSteel Infinity для долговременной защиты от вмятин и износа. Его поворотный излив на 360 градусов повышает эргономику и комфорт использования. Регулировать температуру и расход воды поворотом рычага очень просто, благодаря картриджам SilkMove.