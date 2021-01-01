Названі чоловічі імена найбільш схильні до алкоголізму, або – Ім’я все-таки має значення

Фахівці по іменах іменологи, які вивчають зв'язок імені людини з його долею, - кажуть, що на дволичність чи щирість людини впливає те ім’я, яким її назвали в дитинстві батьки. Разом з тим, вони кажуть, що це стосується не усіх. Однак, є імена, які об’єднують людей в спільні групи. Також вони побачили схожі привички, характерні особливості виділили чоловічі імена, для яких така негативна якість, як схильність до алкоголізму.

Різний життєвий шлях може привести до найнесподіваніших результатів, проте існує кілька чоловічих імен, які найбільш схильні, наприклад, до алкоголізму. Це чоловіки з ім'ям Віктор, Анатолій, Віталій і Максим. (Зверніть увагу на те, що ці імена мають походження від стародавніх язичницьких Греції і Риму). Імунологія досліджує не лише схожість між долями та іменами цих чоловіків, а й їх згуртованість в одну кампанію – так званий феномен гравітації, бо ім, як правило, характерні маніпуляції, спекуляція, ліверанство, провокації, виключно у своїх інтересах. Вищезазначені чоловіки більше вникають у суть та подробиі чужого життя, а ніж у своє особисте. Тому у своєму, вони проживають реально на 10-15 % потужності. Недарма людей з однаковими іменами часто пов'язує і схожа доля. На цьому шляху вони грузнуть у світі ілюзій, з якого вже не хочуть вибратися назад, бо їм добре і так і в них немає сили духу і бажання щось міняти. Все дедалі вони розчаровуються в собі і ще глибше замикаються, перестаючи спілкуватися з людьми поринаючи у віртуальний світ. Вони схильні до мінливості: легко кидають свої справи і припиняють спілкування з людьми, які не відповідають їх очікуванням. Вони переконані, що їх недооцінили, а вони заслуговують на значно більше і краще. Через перепади настрою у них часто неадекватні дії. Вважається, що основна причина такої поведінки та вдачі – своє особисте «Я» стоїть на найвищому місці. Це може бути як приховано так і абсолютно публічно. А якщо хтось, не приведи Боже, не розділяє іхню позицію і їх думку, то вони здатні мститися із-подтішка. Бо вважають, що вершкиами цього життя мають користуватися виключно вони, а усі інші - це нікчеми.

Ім притаманний "синдром Бонапарта" і вони вважають, що можуть, якщо не завоювати, то точно змінити світ на свою користь. Та рано чи пізно вони приходять до розчарування та невдач, адже така поведінка є антиморальною, яка суперечить загальнолюдським принципам, законам природи, а головне Божим законам.

Для них, як правило характерна постійний дискомфорт та незадоволеність. Ці люди ніколи не зупиняються на досягнутому. Бо їх не задоволяняє, що в когось є більше і краще, або ім видається, що хтось щасливіший у цьому житті за них. Тому, як правило, ці чоловіки одружені офіційно по 2-3 рази, або «шукають щастя на стороні».

«Бонапартизм» характерний для усіх і однаково.

Носії цього імені відрізняється марнославністю та наполегливістю, а точніше впертістю. Якщо вони поставили собі за мету, то намагаються досягти результату будь - якою ціною, у тому числі й хитрістю, але виключно для утвердження саме свого "Я" і не більше. Після того як чоловіки з цим ім’ям відчують смак перемоги, що наближається, вони можуть різко поміняти пріоритети, природно, на свою користь. "Великий Комбінатор" - це саме про них"...)

При цьому чоловіки з такими іменами живуть за принципом “Після нас хоч потоп” і пробиваються до успіху, ламаючи все на своєму шляху. Зазвичай ці люди частково мають обаяння та подекуди талановитість і чудово вміють маніпулювати оточуючими. При цьому дуже рідко думають про почуття оточуючих, а керуються лише отриманням власної вигоди. Вони завжди схильні до емоцій. Всі їхні рішення засновані на їх внутрішніх почуттях. Їх імпульсивність є причиною неконтрольованих дій та легковажних поступків, а інколи і непоправимих. Наприклад з вечора "під чаркою" ім здається, що Земля обов'язково кружляє саме навколо їх осі і весь світ має бути біля їх ніг. "Під градусом" вони можуть до неконтрольованих дій та подвигів: розсилати любовні смс жінкам, освідчуватися їм у коханні та вже на ранок – вони готові від таких дій залізти під ковдру і не висовувати носа, як отой песик, який щось десь натворив. Разом з тим – вчені відзначають, що це вказує на те, що в таких людей є краплі совісті, які прокидаються разом з витверезенням де-не-де і як-не-як на дні нікчемної душі. Їм складно контролювати себе, ці емоції і вчинки часто відомі оточуючим. Але, хоча в них є така слабкість і залежність – разом з тим, їм притаманно самоаналіз і самокритика, яка до них приходить зранку.

Саме про таких сказано - «Будемо їсти і пити, гуляти, бо завтра умремо...»

Отож, якщо усі вищезазначені не годяться для щасливого і гармонійного життя, то та сама група дослідників - іменологів визначила топ-імен найкращих чоловіків.

Іменологи зазначають, що в останні роки люди почали зважати на значення імен і надають перевагу не язичницьким, а біблійним іменам. Причому тенденція показує, що це стосується як хлопчиків, так і дівчаток.

У їхніх іменах полягає сильна енергія, велика і міцна сила волі, вірність, турбота, націленість на сімейні цінності. Які ж чоловічі імена роблять чоловіків ідеальними чоловіками? Хто вони, найкращі чоловіки на ім'я?

І найперше місце посідає - Михайло (Архангел Михаїл. З єврейської - Міхо, Місаїл, Міхей)