На Рівненщині ДБР перевіряє дії співробітників СБУ, які поранили 5 копачів бурштину

Головна / Рівненська область 12-фев, 2022, 09:589 prov 85

Працівники ДБР перевіряють правомірність дій співробітників Управління Служби безпеки України в Рівненській області під час сутички з нелегальними бурштинокопачами.

За попередньою інформацією, 10 лютого 2022 року близько 17:00 неподалік села Єльне Сарнинського району Рівненської області між правоохоронцями та цивільними сталась сутичка.

Співробітники Служби запідозрили їх у незаконному видобутку бурштину і хотіли перевірити цю інформацію. Копачі почали здійснювати опір працівникам СБУ, вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ, у свою чергу, почали стріляти із вогнепальної зброї.

У результаті інциденту 5 цивільних осіб госпіталізовано із вогнепальними пораненнями. У чотирьох з них уражені ноги, в одного із потерпілих рана передпліччя. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.

СБУ встановила місцевих мешканців, які займалися незаконним видобутком бурштину. Їх протиправні дії документуються в рамках відкритого кримінального провадження за статтями 240-1, 441 Кримінального Кодексу України", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

Також у поліції зареєстровано кримінальні провадження за ч.2 ст.342 КК України «Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб»; за ч.1 ст.294 КК України «Масові заворушення» та за ч.2 ст.345 КК України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».



Цією справою також зайнялося ДБР. Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї (ч. 2 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону України.



