Розмитнював авто за заниженою вартістю – підозрюють одного з керівників Рівненської митниці

Рівненська область / Кримінал 12-фев, 2022, 10:379 prov 81

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури одному з керівників Рівненської митниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даними слідства посадовець, ще перебуваючи на посаді головного інспектора митного поста, налагодив схему незаконного оформлення вантажівок в інтересах приватної фірми. Зокрема, імпортери в документах вказували неправдиві дані щодо дати виробництва та першої реєстрації вантажних авто, видаючи їх за старі. Таким чином вдавалося суттєво зменшити коефіцієнт акцизного збору та, відповідно, податок на додану вартість.

Інспектор, своєю чергою, здійснював оформлення авто без додаткової перевірки. Своїми діями він завдав державі збитків на 270 тис. грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу посадовцю та відсторонення його від посади.

Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.