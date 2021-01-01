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Прочитайте, прежде чем купить одноразовую посуду!

Комерційна 15-фев, 2022, 12:109 prov 0

Сегодня невозможно представить продажу товаров без упаковки. Также она используется для хранения продуктов, их перевозки и другого. Чтобы правильно упаковать товар, требуется фасовочная машина https://polytechnic.com.ua/, а еще определенные виды упаковки и другие изделия. В основном они изготавливаются из пластика или бумаги. Также из этого материала производят и одноразовую посуду. Что же нужно знать о ней?

В чем преимущества одноразовой посуды?

Во многих заведениях используют одноразовую посуду вместо фарфоровой, стеклянной, металлической. Ее устанавливают в общепитах, применяют в домашних условиях для проведения праздников, а также на пикниках.

Преимуществом одноразовой посуды можно назвать следующее:

  • она стоит недорого и может иметь разные дизайны;
  • нет необходимости мыть тарелки и ложки после гостей, достаточно утилизировать посуду;
  • можно удобно и быстро обслужить гостей или клиентов.

При выборе одноразовой посуды необходимо учитывать то, из какого материала она выполнена. Она не должна быть вредной для организма человека, в противном случае ее нельзя использовать для продуктов питания.

Материалы одноразовой посуды

На сегодня есть два варианта таких изделий: из бумаги или пластика. Эти группы имеют свои особенности.

  • Бумажная посуда. Ее изготавливать намного сложнее, поэтому мы видим ее реже. Но вместе с этим она станет лучшим вариантом для тех, кто беспокоится об экологии. Это натуральные и чистые материалы, в которых можно хранить продукты питания. Картонные стаканы, тарелки, миски имеют ламинированное покрытие. Благодаря этому они не промокают, а также удерживают тепло еды.
  • Пластиковая посуда. Такие изделия разрабатываются из полипропилена или полистирола. Последний подходит только для холодной еды или напитков, а вот тепло в посуде из полистирола активирует выделение ядовитых веществ. Полипропиленовая посуда подходит для горячих напитков и блюд, она не выделяет ядовитых веществ. Но в пластиковую посуду не стоит наливать алкогольные напитки, так как их взаимодействие с полипропиленом может вызвать выделение фенола и формальдегида.

Если бумажные стаканы различить легко, то вот из какого материала изготовлены пластиковые модели, понять тяжелее. Дело в том, что они внешне похожи друг на друга. Но вы можете понять, из чего разработана посуда, изучив надписи на ней. Так, РР – это полипропилен, а PS – полистирол.

Цветная посуда выглядит довольно интересно, но она признается вредной. А все из-за того, что надписи и рисунки печатаются с применением свинца. Поэтому необходимо тщательно изучать свойства посуды прежде, чем ее покупать.

При содействии компании «Политехника».

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