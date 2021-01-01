ТОП-3 лучших моделей горных велосипедов Трек

При выборе велосипеда нужно как следует изучить ассортимент велосипедов. Способов для этого немало — сайты, статьи, обзоры и т.д. Специалисты интернет-магазина БАЙКСТОРИ решили вам помочь в поисках идеального велика и составили топ-3 лучших варианта от бренда Трек.

Почему именно горные велики

Если вы хотите купить велосипед Трек на каждый день, то мтб является отличным вариантом. Они пользуются огромной популярностью среди покупателей, так как отличаются универсальностью и практичностью. На такой велике можно хорошо покататься и по городу, и за его пределами.

Кроме того, на таком велосипеде не так уж и сложно начинающим. Он достаточно простой в управлении, а потому не требует особых навыков. В этом мтб гораздо лучше шоссейных, которые не всегда легко освоить даже опытным райдерам.

№1: Marlin 7 29

Велик начального любительского уровня подойдет и тем, кто уже катается не первый год, и тем, кто только научился крутить педали.

рама Alpha Silver Aluminum из алюминия;

вилка RockShox XC 30;

двойные обода Бонтрагер Конэкшн;

дисковые тормоза с гидравлическим приводом Tektro HD-275;

вес 14,35 кг;

размер колес составляет 29 дюймов;

27 скоростей.

Представленная модель относится к типу хардтейлов, обладает масляно-пружинной вилкой с ходом в 100 мм. Благодаря этому велосипед идеально подойдет для активной езды по городским улицам и несложной пересеченной местности.

№2: Roscoe 7 27.5

Этот велик уже можно отнести к предпрофессиональному классу, поэтому начинающим он не подойдет.

рама Альфа Голд Алюминиум;

вилка RockShox Judy Silver TK;

двойные обода из алюминия Bontrager Line;

10 передач;

дисковые тормоза с гидравлическим приводом Tektro HD-M275;

диаметр колес составляет 27,5 дюймов;

весит 14,23 кг.

Он обладает масляно-воздушной вилкой с ходом 120 мм, поэтому катание на нем будет приятнее, чем на предыдущем варианте. Легкий хардтейл хорошо подойдет для дисциплины кросс-кантри и обычных покатушек по пересеченной местности.

№3: X-Caliber 7

Еще один велосипед любительского уровня, который пользуется популярностью среди покупателей. Причина успеха кроется в легкости и универсальности велика, который подойдет и любителям, и спортсменам.

Технические данные:

рама Alpha Gold Aluminum из алюминия;

18 передач;

РокШокс 30 Силвер;

двойные обода из алюминия Bontrager Connection;

тормоза Shimano MT200 дисковые, гидравлика;

вес 13,8 кг;

колеса 29 дюймов.

Велик обладает амортизационной вилкой воздушного типа с ходом 100 мм. Благодаря этому велосипеду можно использовать и на ровной дороге, и на легком бездорожье.

Любой из этих велосипедов можно купить или подобрать другой вариант поможет магазин велосипедов BIKESTORY.