Восьмий день війни: головні тези з нового відеозвернення Зеленського

Президент наголосив, що усі лінії нашої оборони збережені, на жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху.Сьогодні, 3 березня, вже восьмий день війни, яку розпочала Росія проти України. Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення до українців.
Про що говорив очільник нашої держави - ТСН.ua зібрав головні тези виступу.
- Зеленський заявив, що Україну "атакував новий вірус з манією величі" і порівняв танки РФ із саранчою.
- Усі міста, по яким вночі бив ворог, вистояли - нічого ми їм не віддали. Не віддамо і Одесу.
- "Святе місце тепер побите війною": Зеленський про Успенський собор у Харкові.
- Зеленський звернувся до окупантів: "Немає такої зброї, яку б ви не використали проти вільних громадян України".
- Зеленський заявив, що Росія відшкодує нам втрати за кожну зруйновану будівлю.
- Також президент запевнив, що держава навіть в умовах війни повністю виплатить українцям проіндексовані пенсії.
"Наш уряд вже підготував спеціальну програму допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз, через війну, там де бойові дії: кожен найманий працівник, кожен ФОПовіць, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримати по 6,6 тисяч грн без жодних умов", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що пенсіонери матимуть вчасні виплати.
ТСН.