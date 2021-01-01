Восьмий день війни: головні тези з нового відеозвернення Зеленського

Президент наголосив, що усі лінії нашої оборони збережені, на жодному зі стратегічних напрямків у ворога немає успіху.

З еленський заявив, що Україну "атакував новий вірус з манією величі" і порівняв танки РФ із саранчою.

Усі міста, по яким вночі бив ворог, вистояли - нічого ми їм не віддали. Не віддамо і Одесу.

"Святе місце тепер побите війною": Зеленський про Успенський собор у Харкові.

Зеленський звернувся до окупантів: "Немає такої зброї, яку б ви не використали проти вільних громадян України".

Зеленський заявив, що Росія відшкодує нам втрати за кожну зруйновану будівлю.

Також президент запевнив, що держава навіть в умовах війни повністю виплатить українцям проіндексовані пенсії.