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Зеленський проведе Zoom-зустріч із американськими сенаторами, - CNN

Війна з московитами / Політика 05-мар, 2022, 10:119 prov 16

Американські сенатори-демократи та республіканці отримали запрошення відвідати зустріч у Zoom з президентом України Володимиром Зеленським



За даними ЄП, про це повідомляє CNN, на основі інформації від двох незалежних джерел.
За даними видання, посольство України у Вашингтоні надіслало запрошення на зустріч, яка запланована 5 березня на 9:30 ранку за східним часом (16-30 за Києвом), повідомляє одне з джерел.
Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський жорстко розкритикував НАТО за відмову ухвалити рішення про створення безпольотної зони над Україною для захисту від російських авіаударів.
За інформацією NBC News Сенат США у повному складі отримав запрошення на суботню відеоконференцію з Володимиром Зеленським.
rubryka.com.
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