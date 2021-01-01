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В Україні запускають сайт для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону

Війна з московитами / Україна і світ 05-мар, 2022, 12:039 prov 0
На сайті можна буде знайти детальну покрокову інструкцію, як іноземцям приєднатися до боротьби з російським агресором в Україні.
В Україні запускають сайт fightforua.org, який міститиме всю необхідну інформацію для іноземців, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.
"Після того як 24 лютого Росія здійснила широкомасштабне військове вторгнення на територію України та з перших днів почала завдавати ударів по мирному населенню та інфраструктурі, Українська держава закликала іноземців приєднуватися до нашої боротьби за мир і демократію у Європі та всьому світі", - повідомили в Офісі президент України.
Іноземці, які хочуть допомогти Україні, зможуть знайти на сайті fightforua.org детальну покрокову інструкцію, як приєднатися до боротьби з агресором.
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