ЗМІ оприлюднили список воєнних злочинців армії РФ, які бомблять Харків

У розпорядження видання Defense Express надійшов перелік воєнних злочинців Повітряно-космічних сил РФ (ВКС РФ), які несуть відповідальність за злочинні бомбардування міста Харків та скоєння геноциду стосовно українського народу, передає Укрінформ.
Як зазначає видання, це військовослужбовці 559-го бомбардувального авіаційного полку 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВКС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони Російської Федерації).
"Кожна особа з цього списку буде відповідати перед людством та українським народом. Кожного буде знайдено і покарано за вбивство мирних громадян, за руйнування їхніх будинків, за виконання злочинних наказів. Покарання невідворотне", — йдеться у повідомленні.
З повним переліком злочинців можна ознайомитися за посиланням.
Раніше Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що російські загарбники зосередили зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Миколаїв та на виході до адміністративних кордонів Луганської і Донецької областей і створенні сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Російські війська обстрілюють житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури в цих містах, що призводить до численних людських жертв та руйнувань.
Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, житлові будинки. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.
Україна направила позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі.