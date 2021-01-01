Війна Росії проти України: сьогодні відбудеться перше засідання суду в Гаазі

Війна з московитами 07-мар, 2022, 09:109 prov 19

КИЇВ. 7 березня. УНН. Перше засідання Міжнародного кримінального суду у Гаазі у справі війни Росії проти України відбудеться сьогодні, 7 березня. Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"Сьогодні ми вже знаємо, буде перший крок зроблено, щоби в межах міжнародної спільноти давати правову оцінку воєнним злочинам РФ. Є кілька паралельних процесів, які можуть бути використані як оцінка злочинів Росії і її керівництва на території України", — заявив нардеп.

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Також він нагадав, що Міжнародний кримінальний суд передбачає відповідальність саме за воєнні, а не військові злочини. За ініціативою прокурорів МКС, суд вже почав збирати і фіксувати всі докази злочинів РФ в Україні.

Нардеп наголосив, що: воєнні злочини не мають строку давності, і ті, хто віддають злочинні накази, і ті хто їх виконує, будуть об'єктами переслідування на території будь-якої країни, яка ратифікувала Римський статут (а це майже всі країни Європи і цивілізованого світу).

"Результат ми отримаємо протягом кількох місяців, року, а то й кількох років, адже це дуже ретельна діяльність. Але ми отримаємо результат у вигляді конкретних вироків суду Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинців Росії", — зазначив він.