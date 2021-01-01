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Українські війська знищили 30 ворожих гелікоптерів біля Херсона і 3 колони окупантів біля Миколаєва

Головна / Війна з московитами 07-мар, 2022, 11:309 prov 4
Українські захисники завдали удару російському окупанту і захопили велику кількість боєкомплекту.
??Ранок в Україні для російської нечисті точно починається не з кави.
?Вночі, українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка.
?Минулої доби, на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20.Дякуємо всім, хто сьогодні стоїть на сторожі наших домівок на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині, захищає наші сім’ї, поки частина особового складу стримує російську навалу на інших рубежах оборони держави!
Україна обов’язково переможе!
Слава Україні!
Командування морської піхоти.
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