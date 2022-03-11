ВІКіпедія; "Російський військовий корабель, іди на**й !"

«Русский военный корабль, иди на**й» (укр. Російський військовий корабель, іди на**й) — фраза-відповідь українських солдатів з острова Зміїний, яку під час російського вторгнення в Україну 2022 року отримав російський окупаційний корабель на пропозицію здатись.
24 лютого російський військовий корабель підійшов до українського острова Зміїний, на якому перебувало 13 прикордонників. Росіяни двічі оголосили гарнізону: «Я — русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар»
Прикордонник Роман Грибов на це відповів: «Русский военный корабль, иди нах*й!».
24 лютого російський військовий корабель підійшов до українського острова Зміїний, на якому перебувало 13 прикордонників. Росіяни двічі оголосили гарнізону: «Я — русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар»
Прикордонник Роман Грибов на це відповів: «Русский военный корабль, иди нах*й!».
Він став символом та праобразом української волелюбності та непідкупності від тимчасових "благ" влади орків. Посилаючи російський корабель автор крилатого вислову мав на увазі не лише Путіна, а й його помічницю - Білорусь.