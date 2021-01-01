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Російські війська на сьогодні фактично один із постачальників техніки для нашої армії, - Зеленський

Війна з московитами 15-мар, 2022, 08:309 prov 0
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Російській Федерації починають розуміти, що війною з Україною нічого не досягнуть.
"Як і раніше, ворог розгублений. Вони не очікували такого опору.
Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Вони досі не можуть оговтатися, але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть", - заявив Зеленський у відеозверненні у ніч на вівторок.
За словами президента, "російські солдати та офіцери, тікаючи з поля бою та кидаючи техніку, це розуміють".
"Ми беремо трофеї та використовуємо їх для захисту держави. Російські війська на сьогодні фактично один із постачальників техніки для нашої армії. Вони і в страшному сні не могли такого побачити", - зазначив він.
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