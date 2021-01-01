Російські війська на сьогодні фактично один із постачальників техніки для нашої армії, - Зеленський

Війна з московитами 15-мар, 2022, 08:309 prov 0

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Російській Федерації починають розуміти, що війною з Україною нічого не досягнуть.

"Як і раніше, ворог розгублений. Вони не очікували такого опору.

Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Вони досі не можуть оговтатися, але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть", - заявив Зеленський у відеозверненні у ніч на вівторок.

За словами президента, "російські солдати та офіцери, тікаючи з поля бою та кидаючи техніку, це розуміють".

"Ми беремо трофеї та використовуємо їх для захисту держави. Російські війська на сьогодні фактично один із постачальників техніки для нашої армії. Вони і в страшному сні не могли такого побачити", - зазначив він.