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Китаю не потрібна війна Путіна проти України – Клімкін

Війна з московитами / Україна і світ 17-мар, 2022, 18:479 prov 0
Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін у четвер, 17 березня, заявив в ефірі Фактів ICTV, що Китаю не потрібна війна, яку розв’язав президент Росії Володимир Путін проти України.
Клімкін уточнив, що Китай дуже обережно ставився до цієї війни і намагався підбирати слова, але тепер він змінює своє ставлення.
– Він подивився на ціни на їжу, від яких він залежить, а також на ціни на нафту та газ і там у всіх мало не серцевий напад. Вони схопилися за голову і зрозуміли, що їхнє бажання отримати Тайвань також розглядатиметься через призму цієї звірячої війни Путіна. Китай цього не хоче і тому почав говорити, що нібито не планував такого, – сказав Павло Клімкін.
Ексміністр нагадав, що Москва попросила допомоги у Пекіна – пайки для армії, оскільки ймовірно вони збиралися їсти українську їжу, але їхнє повномасштабне вторгнення з тріском провалилося.
– А це означає, що з поставками у них справді “дрова”, ну а ми цьому дуже сприяємо. Китаю ця війна не потрібна, йому потрібне покращення позицій в Україні і він намагатиметься обережно, спочатку за лаштунками та під столом, але нагинатиме режим Путіна, щоб ми дійшли результату. Нам дуже важливо, щоб американці з китайцями через голову Путіна домовилися і, зрештою, разом натягнули йому на голову якесь рішення, – вважає Павло Клімкін.

fakty.com.ua.
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