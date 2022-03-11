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ЗСУ зупинили ворога у напрямку Броварів: окупанти зазнали значних втрат

Війна з московитами 21-мар, 2022, 15:169 prov 0
Ворог намагається відновити боєздатність та інженерне обладнання зайнятих рубежів.
Російські загарбники в Україні продовжують підступно знищувати інфраструктуру в захоплених містах, завдавати ракетно-бомбових ударів по мирних кварталах українських міст та сіл. Окрім цього окупанти і надалі грабують, викрадають та беруть у заручники цивільне населення.
Про це сьогодні, 21 березня, повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
За даними Міноборони, на окремих напрямках противник зосереджує сили і засоби для того, аби відновити спроби наступу.
"У напрямку на Чернігів ворог наступальних дій не проводив. Продовжив підступно обстрілювати позиції підрозділів Збройних Сил України та густонаселені райони міста", - йдеться у повідомленні.
Під час спроби наступу у напрямку на Бровари ворог зазнав значних втрат та був зупинений українськими захисниками. Зараз противник намагагається відновити боєздатність та інженерне обладнання зайнятих рубежів.
ТСН.
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